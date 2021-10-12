脫北情報高官揭密 間諜滲透青瓦台、販毒讓領導層揮霍

圖為脫北者金國松（音譯）接受BBC訪問。（BBC網頁截圖）

英國廣播公司（BBC）專訪曾在北韓 間諜部門工作 30年的脫北者，報導11日刊出，這是首次有平壤高官接受知名媒體訪問。脫北高官金國松透露，北韓間諜曾滲透南韓 組織及機關，其中一人更進入青瓦台工作多年後返回北韓；他並警告，北韓至今沒有改變。

曾任北韓諜報機關高級幹部的金國松，在2013年北韓領導人金正恩處決姑丈張成澤後，有感生命受到威脅，2014年變節逃往南韓，現居首爾為南韓情報部門工作。他過去負責指派北韓特務潛入南韓，並表示「北韓特務在南韓各種民間社會組織及重要機構中發揮積極作用」。他舉例，一名北韓間諜於1990年代潛入青瓦台工作5、6年後返回北韓，並在勞動黨314聯絡室工作，314聯絡室據悉負責製作及提供證明文件、鈔票和裝備。

金國松表示，自己一度受命於金正恩，負責指揮暗殺脫北高官黃長燁的計畫，但在一次行動中失敗，黃長燁在2010年年10月因心臟病發逝世，暗殺行動告終。

據報導，除了間諜外，北韓也訓練了出色的駭客團隊；據微軟公布的統計數字，自2020年6月的1年期間，北韓的駭客攻擊占全球網絡攻擊接近四分之一。

金國松表示，北韓1980年代起已培訓駭客，專責網路戰的414聯絡室被稱為「金正日的資訊中心」，旗下人員分布於北韓、中國、俄羅斯和東南亞國家。

此外，金國松在北韓的工作，還包括協助北韓販毒及銷售武器礦石，以賺取外匯。

北韓1990年代經歷大饑荒，當時金國松任職的行動部門曾被下令為領導層籌集奢靡生活用的「革命基金」，當時帶了三名外國人到北韓協助成立715聯絡室，興建製毒工廠。