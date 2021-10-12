日本首相岸田文雄：盼兩岸透過對話解決

日本首相岸田文雄十一日首度赴眾議院備詢。（Getty Images）

日本 首相岸田文雄4日上任後，11日首度赴國會接受質詢。他談到台灣 時說，「是極其重要的夥伴及友人」；談到兩岸關係則說，「期待透過當事人間的對話解決」。

路透日文版網站報導，談到中國大陸與台灣的兩岸關係，岸田說：「期待透過當事人間的對話解決，是一直以來的立場。」

日本經濟新聞報導，岸田日前在國會完成施政方針報告，11日下午接受各政黨代表質詢。

談到台灣問題，岸田說，日本跟台灣共享基本價值觀，雙方有緊密經濟關係及人員往來，「是極其重要的夥伴及友人」，將尋求深化雙方關係，並繼續密切關注台灣周邊局勢。

他談到自己提出的「成長與分配的良性循環」時說，先以經濟成長作為目標是非常重要的，他們將竭盡全力促成實現。

有關修正股利發放及股票買賣時課徵的金融所得課稅（資本利得稅），岸田說，「只是舉出的一個選項」，在這之前還有很多該做的事，「分配政策的優先順位很重要」。

談到新冠防疫對策，岸田說，「危機管理的訣竅就是設想最糟的情況」，會基於這個夏天出現的狀況進行反省，並在近期內指示提出總體對策。

他說，有關邊境管控，「政府雖然採取必要的措施，但從結果來看，還是有應該改善的地方」。

岸田還說，歐美等國以高額罰金等手段進行封城，「並不適用日本」，會從根本來強化指揮系統的功能及抑制人潮移動等的危機管理。

談到新設置負責經濟安全保障的大臣，岸田說，在貫穿安全保障與經濟的領域，有許多問題已浮上檯面；政府會致力包括吸引半導體等業者在日本設置生產據點在內的「確保強韌供應鏈」。

有關修憲議題，岸田說，期待能在國會兩院的憲法審查會上，進行超越黨派且比至今更為熱烈的討論。

此外，日本產經新聞與富士新聞網9日及10日進行共同民調 ，4日上任至今一週的首相岸田文雄內閣支持率63.2%，不支持率為27.4%。由於首相換人做，可以從這次民調看到「慶祝行情」的支持率。談到為什麼支持岸田內閣，35.2%受訪者認為「沒有其他更佳人選」，在所有選項占比最高；60.8%受訪者對岸田內閣表示期待。

產經新聞與富士新聞網9月19日與20日針對前首相菅義偉內閣進行最後一次民調。相較菅義偉內閣支持率42.3%，岸田內閣在最新民調高出20.9個百分點。