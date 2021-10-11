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奧地利最年輕總理下台 涉公款收買民調「堅持清白」

編譯田思怡／綜合10日電
面臨刑事調查的奧地利總理庫爾茨9日宣布辭職，並提名現任外長沙倫貝格接任總理職務。（路透）
面臨刑事調查的奧地利總理庫爾茨9日宣布辭職，並提名現任外長沙倫貝格接任總理職務。（路透）

面臨貪腐刑事調查的奧地利總理庫爾茨9日宣布辭職，並提名現任外交部長沙倫貝格接任總理職務。庫爾茨涉嫌用公款資助民調專家和新聞記者，發布對他有利的民調和報導，已遭到檢察官調查。

現年35歲的庫爾茨9日晚間在宣布辭職的記者會上說，「我承認這對我來說，不是件容易的事，但國家比我個人更重要，國家需要穩定。」庫爾茨原本堅不辭職，但與他的保守派政黨「人民黨」(People’s Party)組聯合政府的綠黨揚言，除非換總理，否則退出聯合政府，庫爾茨才在壓力下宣布辭職。

庫爾茨表示，現年52歲的外長沙倫貝格將出任總理，他本人將繼續擔任人民黨黨魁，以及國會的保守派黨團領袖，這些職位讓他有可能繼續在聯合政府中發號施令。

庫爾茨2013年成為奧地利外長，2017年5月當選人民黨黨魁，並於同年底出任奧地利總理，成為全球最年輕的政府領導人之一。他在2020年連任奧地利總理。

庫爾茨近日與另外9人被檢察官指控在2016到2018年的貪腐交易中，動用公款來確保媒體做出對其有利的報導。庫爾茨否認有不當行為，9日重申外界對他的指控「不實」，「我將能澄清此事，這一點我很確定。」

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