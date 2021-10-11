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捷克組閣添變數… 總統住院 總理選輸仍爭取授權

編譯中心／綜合10日電
捷克民粹主義富豪總理巴比斯（前）在國會大選中以些微差距敗給中間偏右聯盟，不過他將拜會總統齊曼，盼能繼續掌權。（歐新社）
捷克民粹主義富豪總理巴比斯（前）在國會大選中以些微差距敗給中間偏右聯盟，不過他將拜會總統齊曼，盼能繼續掌權。（歐新社）

剛在國會大選中以些微差距落敗的捷克總理巴比斯10日拜會總統齊曼，盼能獲得授權組閣，結果齊曼和巴比斯會面後，就因病緊急送醫住進加護病房。選後至今，齊曼仍未正式表態授權何人組閣，如今他又住院，為組建新政府的談判增添變數。

在9日大選中，右翼「人民民主黨」、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」及溫和派基督教民主黨組成的「一起」聯盟，在這場選戰中得票率為27.79%，巴比斯的「不滿公民行動」（ANO）則為27.13%。排名第3的是海盜黨和「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的「海盜和市長」（Piráti a Starostové）聯盟，得票率15.6%。

兩大反對派聯盟「一起」和「海盜和市長」，在200席國會中控制108席，取得過半席次，已宣布合作組閣，料由57歲的人民民主黨黨魁費亞拉出任總理。巴比斯9日承認對手「一起」勝選，但他堅持，「若總統授權給我，我將領導組建內閣的談判」。

捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉（圖...
捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉（圖）有望成為下任總理。（歐新社）

長期身為巴比斯政治盟友的齊曼稍早表明，選後只會任命單一政黨而非聯盟領袖出任總理，似乎暗示巴比斯可優先著手進行組閣協商。

捷克總統齊曼10日突然住進加護病房。（路透）
捷克總統齊曼10日突然住進加護病房。（路透）

齊曼10日在布拉格近郊官邸以非正式會談形式會見巴比斯，當地媒體和政界人士說，長期以來肝病纏身的齊曼在會談後，隨即被送往布拉格軍事大學醫院，正在加護病房治療。

根據捷克憲法，總統可以指派總理，並由總理提名內閣，新內閣需在一個月內通過下議院信任投票。一旦總統懸缺或無法履行職責，總理任命權將由下議院議長代行。

共產黨被逐出國會

此外，於二戰後的1948年至1989年統治捷克的「波希米亞和摩拉維亞共產黨」，本次選舉得票率僅3.62%，首度未達進入國會的5％門檻，遭人民以選票「下架」，黨主席菲利普已經辭職。該黨黨員年齡層偏高，不排除從此凋零。

曾被共產黨政權以顛覆罪名送進監牢的異議人士格倫托拉德（Jiri Gruntorad），坦言欣慰，「除了中國和古巴，這是世界上最後幾個保留共產黨名稱的政黨」。格倫托拉德曾簽署反體制運動的象徵性文件「七七憲章」，1981年至1985年期間曾遭共產政權以顛覆罪名送進大牢。

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