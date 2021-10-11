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南韓京畿道知事明年問鼎總統 作風敢言、對日韓問題強硬

編譯李京倫／綜合10日電
南韓京畿道知事李在明將代表執政黨選總統。（美聯社）
南韓京畿道知事李在明將代表執政黨選總統。（美聯社）

南韓預定明年3月9日舉行總統大選，執政黨「共同民主黨」10日宣布，下屆總統大選候選人黨內初選結果由京畿道知事李在明勝出。美聯社報導，李在明將和最大在野黨「國民力量」黨對手尹錫悅或洪準杓對決，近來多項民調顯示，李在明不論對上哪一人都占上風。

共同民主黨下任總統候選人黨內初選結果顯示，56歲的李在明拿到50.3%的選票，擊敗前總理李洛淵等三人，將代表共同民主黨參選下任總統。李在明發表接受提名演說時，深深鞠躬數次，說他要「根除不公平、不平等與貪腐」，並大刀闊斧改革，「我會限制強者過多的欲望，保護弱者的生命，我會保護人民的工作、收入和福利」。

期待實現政權輪替的保守派最大在野黨「國民力量」也正在辦黨內初選，預定11月上旬選出總統大選候選人。

產經新聞報導，李在明是律師出身，直言不諱的個性頗受喜歡，對於日韓之間的歷史問題發言強硬。在防疫對策方面，身為京畿道知事的他迅速發放補助金給市民等措施，充分展現執行力；主要政策方面，他提倡保障基本收入，打擊經濟不平等，恢復與北韓和解。

李在明在共同民主黨內與現任總統文在寅保持距離，屬黨內基礎較弱的非主流派，但他陸續批判文在寅政府的經濟政策等，努力爭取期待改變現狀的民眾支持。

李在明在擔任京畿道城南市長時期所推動官民合作的都市開發事業被質疑有弊案，檢方著手搜查業者，這可能對李在明造成打擊。

李在明小學畢業後，因為沒錢讀初中，只好到工廠打工，因為未達法定年齡，只好拿別人的簡歷找工作，使用假名上班。工作期間，李在明左手手腕被機器夾傷，留下殘疾。他自學通過同等學力考試，考入中央大學法律系，畢業後擔任人權律師。

李在明2010年就任京畿道城南市長後開始嶄露頭角，2017年共同民主黨下任總統候選人黨內初選時首度參選，敗給後來當上總統的文在寅，但名氣竄升，被認為有群眾魅力。京畿道是南韓人口最多的地方自治區，環繞著首都首爾和仁川廣域市。

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