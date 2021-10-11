伊拉克國會大選牽動美駐軍去留 反美派料奪最多席次

伊拉克國會10日大選，總理哈德米（右）進行投票。（路透）

伊拉克國會大選10日舉行，民調顯示，反對美軍駐紮當地的什葉派教士薩德爾領導的政黨聯盟「薩德爾運動」，將拿下最多席次，選舉結果可能決定當地美軍的未來，並反映伊拉克在美國 與伊朗 的地緣政治爭鬥中將如何自處。

去年美軍在伊拉克首都巴格達暗殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼之後，在伊拉克占主導地位的什葉派政黨紛紛要求美軍全數撤離，其中許多是伊朗支持的政黨。今年以來，伊拉克境內美軍和伊朗支持的武裝團體互相攻擊且愈演愈烈，武裝團體用火箭和無人機攻擊美軍基地，美軍則以空襲反擊。

為化解伊拉克政壇要求美軍撤離壓力，美國總統拜登已同意今年底前將美軍「戰鬥部隊」全數撤出伊拉克，但目前駐紮伊拉克的2500名兵力大部分將被歸類為協助訓練和輔助伊拉克軍隊，而非戰鬥部隊，因此仍會留下。

伊拉克的政治體系是多黨爭取不同教派團體的選票，所以這場大選不太可能會有明確結果，比較可能發生的是各黨費時數周或數月協商組織新政府。

薩德爾運動曾在2018年上次大選拿下最多席54席。伊拉克智庫「拉菲丹對話中心」民調顯示，這次薩德爾運動將贏得國會42席。薩德爾在2003年美軍入侵伊拉克之後，一度成為叛軍領袖，後來受到伊拉克都會區什葉派貧民擁護，他反對美軍駐紮，也反對伊朗干涉內政，跟其他與伊朗關係密切的什葉派政治人物不同。

伊拉克兩年前「十月起義」催生10日提前大選，這場投票 被譽為當局對反政府示威的讓步，但許多不信任官員會兌現改革承諾的選民料將抵制選舉，投票率恐創新低。分析預期，2003年後掌權的體制內精英會再度勝出；出身抗議浪潮的改革之士會繼續做政治局外人，伊拉克未來轉運希望渺茫。