俄獨立媒體獲諾貝爾和平獎 當局數小時後「加劇打壓」

俄羅斯獨立報「新報」總編輯穆拉托夫獲得諾貝爾和平獎，8日在莫斯科接受同事獻花與開香檳恭賀。（美聯社）

俄羅斯 獨立報「新報」總編輯穆拉托夫8日獲頒諾貝爾和平獎，數小時後，俄國 當局旋即又將9名記者和3家媒體機構列為「外國代理人」，形同增列黑名單，繼續打壓異議聲音。

「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫和菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）因捍衛言論自由，獲頒諾貝爾和平獎。穆拉托夫表示將用這筆獎金幫助面臨報復行動的俄羅斯記者。

美聯社報導，許多俄國人原本希望此獎有助於勸服當局減緩大舉打壓獨立媒體的行動，然而就在和平獎得主出爐後，俄羅斯司法部在「外國代理人」名單上增列9名記者和3家媒體機構，包括來自俄羅斯獨立民營電視台「雨」（Dozhd）、「新時代」（The New Times）新聞露出管道、英國廣播公司（BBC）俄語服務及美國資助的自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）記者。

調查網站「冒險者」（Bellingcat）也在名單中。這個總部設在荷蘭的國際組織以刊登有關俄羅斯在烏克蘭和敘利亞的軍事行動、克里姆林宮攻擊國內外反對派事件的公開來源調查報導聞名。當局將「冒險者」列入名單，顯然是企圖阻止俄國人與「冒險者」合作。

另外兩個被列為外國代理人的新聞露出管道，是經常報導俄羅斯動盪北高加索地區新聞的Kavkazsky Uzel以及M.News線上刊物。

俄羅斯2012年早已通過立法，授權有關當局將媒體機構和非政府組織（NGO）列為外國代理人。外國代理人這個詞隱含前蘇聯時代負面色彩，尤其1970和1980年代劍指那些被控收西方國家金錢的反對派。

俄羅斯2017年修法，讓政府能將任何在國內營運的外國媒體列為外國代理人。俄羅斯總統普亭2019年簽署一項引發爭議的新法，允許將獨立記者和部落客列為「外國代理人」。

外國代理人的定義為牽涉政治且接受國外資金，必須向司法部登記、出版物註記標示並提交詳細文件，否則面臨罰款。

外界普遍認為俄國當局藉此讓異議人士噤聲。然而克里姆林宮否認扼殺言論自由，並堅稱列為外國代理人並非禁止媒體營運。

「冒險者」被認定為「外國代理人」後，創辦人希金斯嘲諷地說：「『冒險者』被視為對俄羅斯構成一大威脅，以至於宣告我們是外國代理人。我猜這是俄羅斯版諾貝爾獎 ？」此言似在感謝當局「賞識」。

時代雜誌（TIME）網站報導，納瓦尼被視為諾貝爾和平獎熱門人選之一，自今年1月遭逮捕以來，多名報導抗議他被捕的活動記者，曾遭受騷擾、罰款甚至暴力情事。

45歲的納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評普亭和他的人馬。納瓦尼去年8月在飛機上昏倒，之後被送往德國治療，今年1月返抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。

穆拉托夫今天稍早在記者會上表示，如果他是諾貝爾和平獎評審，他會投給納瓦尼。

穆拉托夫今天得獎後，克里姆林宮發言人第一時間道賀，稱讚他「勇敢」。此言引發網友一陣嘲諷，譴責俄國政府就是讓記者陷入艱難處境的元凶。