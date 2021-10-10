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菲大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名 支持者勸到最後一刻

編譯徐榆涵／綜合9日電
菲律賓2022年總統大選登記8日截止，但出乎外界意料的是，現任總統杜特蒂的長女薩拉並未登記參選，而是決定再度拚市長連任。（路透）
菲律賓2022年總統大選登記8日截止，但出乎外界意料的是，現任總統杜特蒂的長女薩拉並未登記參選，而是決定再度拚市長連任。（路透）

菲律賓2022年總統大選登記8日截止，但出乎外界意料的是，現任總統杜特蒂的長女薩拉並未登記參選，而是決定再度拚市長連任。

薩拉8日在臉書上發文稱，「作為政治人物，我將第三次，也是最後一次以市長身分，向達沃市民展現我自己。」薩拉在2016年從父親手中接掌納卯市長之位，已擔任過兩任市長。

薩拉的廣大粉絲，到最後一分鐘都在力促她競選。8日數十名支持者穿著與薩拉顏色相關的綠色衣服群聚在參選人登記處附近，他們舉著標語，並向路過車輛揮舞著小綠旗。#薩拉參選2022（#RunSaraRun2022）已是菲律賓社群媒體最熱門的主題標籤之一。

據「日經亞洲」報導，菲律賓選舉法規定，所有政黨在11月15日前都可以更換候選人，且更換人選除了是同黨成員外，也可以是聯盟黨的成員。杜特蒂所屬政黨為「民主菲人-國民力量黨」，薩拉則是隸屬於HNP黨。

目前共有5名總統候選人登記參選，包含現任副總統羅貝多、前總統馬可仕獨子小馬可仕、以及菲律賓拳王巴喬。杜特蒂政府的警察總長德拉羅沙則以執政黨名義登記競選總統，這又是撲朔迷離選情中另一個轉折。

杜特蒂上周宣布，任期屆滿後將退出政壇。外界推測，杜特蒂之所以這麼做，是為了要幫薩拉的總統參選鋪路。但如今薩拉也沒有登記總統參選，父女動向令外界霧裡看花。

杜特蒂 社群媒體 警察

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