我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

中打比特幣「礦工」大遷徙 紐約等州成挖礦新天堂

法國版川普問鼎總統 主打「零移民」民調衝第2

編譯中心／綜合9日電
法國政治記者與作家澤穆爾，問鼎總統大位，支持度位居民調第2。（路透）
法國政治記者與作家澤穆爾，問鼎總統大位，支持度位居民調第2。（路透）

法國媒體近月到處可見一位言詞犀利的政治素人，挾驚人氣勢問鼎總統大位，他就是政治記者與作家澤穆爾。澤穆爾反移民，強調愛國，尚未宣布參選支持度就已超越瑪蘅．雷朋，位居民調第2。

63歲的澤穆爾（Éric Zemmour）從未擔任官職，卻在法國2022法國總統大選期間現象級崛起，目前氣勢更凌駕2017年曾與現任總統馬克宏進入第二輪投票的極右派領袖瑪蘅．雷朋。

根據哈里斯互動公司6日公布的第一輪投票傾向民調，馬克宏以24%支持度穩居寶座；獲得17%支持度的澤穆爾位居第2；雷朋以15%緊追在後；第4是獲13%的右派貝特宏；左翼候選人梅蘭雄以11%位居第5；巴黎市長伊達戈僅獲6%。這也是自2013年來，雷朋首次在民調中失去參與第二輪投票的機會。

意識形態為極右翼的澤穆爾沒有政黨做靠山，常以知識分子之姿批評時政，收穫大批粉絲，但也招致爭議與討論。費加洛報就將澤穆爾與美國前總統川普作連結。

法媒分析，兩人都是政治素人，出線都得利於民眾對政治統治階層與現況的不滿，並透過煽動評論與個人魅力收穫支持。

此外，兩人都主打「國族主義」與國家利益。川普強調「美國優先」；澤穆爾表示法國已在死亡邊緣。因此，兩人皆把移民視為主要議題，澤穆爾提出白人至上的「大取代」或「取代理論」，表示若法國再不管制邊境，「純種法國人」就將被外來移民取代；川普則是企圖於美墨邊境設立城牆，杜絕非法移民入境。

澤穆爾的反伊斯蘭態度與川普相比更是有過之而無不及。澤穆爾長年反對阿拉伯、穆斯林，乃至全體外來移民，甚至在推特寫道：「首先，要停止移民潮。我主張零移民。」

他近日在電視節目中宣傳新書「法國尚未告終」（La France n'a pas dit son dernier mot，暫譯）時更提出驚人言論。

他面對記者提問時宣稱，若他成為法國總統，將制止新生兒取名為「穆罕默德」（Mohamed），並將做拿破崙在法國革命時期對猶太人所做的事。

拿破崙1803年立法，禁止法國出生的新生兒擁有非法國名字，法律直到1993年才被廢除。這番言論透過社群媒體在法國與北非國家傳開，引起法國穆斯林族群恐慌與不滿。

法媒指出，澤穆爾能凌駕雷朋的原因，在於他能擴大支持群。有別於雷朋退休族群的票倉，澤穆爾更親近年輕人，且善用社群媒體溝通的策略，讓他獲得不少年輕支持者。

儘管澤穆爾尚未正式宣布參選總統，但他數度放話，表示雷朋「永遠不可能贏得大選」，並表示雷朋說話已和馬克宏一個樣。若澤穆爾宣布參選，勢必將嚴重威脅雷朋聲勢。

法國2022年總統大選將於4月10日與24日舉行，距今倒數6個月。現任總統馬克宏也尚未正式宣布參選。

非法移民 馬克宏 川普

上一則

全球最年輕領導人下台 奧總理涉拿公款買通民調專家和記者

延伸閱讀

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」
富比世估川普負債約13億元 卸任增債2億元

富比世估川普負債約13億元 卸任增債2億元
川普再戰2024？民主黨擔憂：不能低估基層實力

川普再戰2024？民主黨擔憂：不能低估基層實力
都想戰2024？潘斯怕惹怒川普 閃避敏感話題

都想戰2024？潘斯怕惹怒川普 閃避敏感話題

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當
華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說