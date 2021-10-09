日本駐阿富汗使館當地雇員 首度利用空路撤離

日本 外務省今天凌晨表示，日本駐阿富汗大使館 等共53名當地雇員等人在卡達政府協助下，搭乘民航機首度以空路方式離開阿富汗前往鄰國，再搭機抵達日本。

日本經濟新聞報導，外務省今天凌晨表示，53名在日本大使館及日本國際協力機構（Japan International Cooperation Agency, JICA）工作的阿富汗當地雇員等人抵達日本；他們是透過卡達政府準備的民航機離開阿富汗，8日抵達日本。

這次在獲得卡達政府協助的情況下，讓在日本大使館等處工作的阿富汗職員，首度得以透過空路撤離。

神學士（Taliban，另譯塔利班）目前幾乎已掌握阿富汗全境，希望撤離的上述阿富汗職員仍滯留當地。這些職員及家人等從9月以來分批抵日，但都是利用陸路獨力逃往鄰國，才獲得日本政府保護。

這次透過空路逃出的53人，包括大使館職員4個家庭共27人、JICA職員4個家庭共24人，及曾參加JICA留學方案到過日本的兩人。

53人獲得與神學士保有管道的卡達政府協助，經由卡達首都杜哈轉往日本，並由日本政府發給簽證。

日本政府原先計劃撤離約500人，但大多數仍留在阿富汗境內。日本外務省表示，將跟美國及卡達等相關國家緊密合作，透過包括跟神學士談判的外交努力，全力因應出境協助。