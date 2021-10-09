阿富汗清真寺被炸 至少46死143人傷 ISIS-K宣稱犯案

阿富汗北部昆都士省一座什葉派清真寺8日發生爆炸，傷亡慘重。（美聯社）

阿富汗 北部昆都士省什葉派社區經常使用的戈札爾–伊–薩伊德．阿巴德清真寺8日的周五午禱時爆炸，至少造成46人死亡，143人受傷，為美軍撤離阿富汗迄今最血腥的攻擊事件，許多傷者情況危急，死亡人數可能進一步上升。神學士 （Taliban，又譯塔利班）的死對頭──極端組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan,ISIS-K）宣稱犯案。

戈札爾–伊–薩伊德．阿巴德清真寺周五提供祈禱服務時，常有大量什葉派信徒湧入進行祈禱。目擊者瑞薩表示，爆炸時他正在祈禱，並稱看到許多人員傷亡。

昆都士省各醫院都有傳出傷亡人數消息，但不清楚確切人數。無國界醫生組織一名消息人士表示，昆都士一間醫院至少接收到15名死者遺體，及90名傷者。但該院人員表示，他們接到更多人就醫，傷亡人數將增加。

中央社引述法新社報導，昆都士省立醫院一名醫療消息人士說，他們也接到35名死者遺體，及50名傷者。

社群媒體 和其他管道流傳照片和影片顯示，民眾在被炸得面目全非的清真寺搜救，並將信徒遺體抬上救護車。

神學士首席發言人穆賈希德表示，這座什葉派清真寺被當成目標，有「大量」信徒死傷，神學士特種部隊已抵達現場展開調查。

極端組織伊斯蘭國（IS）分支ISIS-K透過加密通訊軟體Telegram發布聲明，宣稱一名伊斯蘭國自殺炸彈客趁什葉派信徒聚集在清真寺之際，「在人群中引爆炸彈背心」。ISIS-K在神學士8月15日接管阿富汗政權以來，已在首都喀布爾犯下兩起爆炸案，且該組織屬遜尼派，也會襲擊什葉派等阿富汗宗教少數族群。