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311後東京最強地震 電車出軌52人傷

編譯中心／綜合8日電
地震造成東京足立區「日暮里捨人線」一列電車脫軌。（路透）
地震造成東京足立區「日暮里捨人線」一列電車脫軌。（路透）

日本關東地區7日晚發生規模5.9強震，東京震度5強，是三一一東日本大地震後10年來東京震度最強的地震，造成電車出軌、停開、水管破裂、火災等災情；至今累計52人受傷，至少4人重傷。

日本氣象廳稱，震央位於東京東面的千葉縣，震源深度約75公里，震源較深，但東京都足立區、埼玉縣川口市與宮代町等地觀測到最大震度5強，是三一一東日本大地震後10年來東京最強烈地震，且觀測到「長周期地震動」，高樓層搖晃更為劇烈；今後一周須嚴防餘震。內閣官房長官松野博一稱區內核電站已檢查，設施未有異常。

此次地震中，包括千葉縣、埼玉縣、東京都、神奈川縣在內的整個東京圈震感強烈。其中，地震給東京的公共交通帶來很大影響。8日上午，絕大部分公共交通線路經安全確認後恢復運行，但因發車時刻表紊亂，部分車次停運，車站出現排隊長龍並有限制進站的情況。東日本鐵路公司表示，預計東京及周邊地區當天將近13萬人出行會受到影響。7日晚地震發生時行駛在足立區「日暮里捨人線」的一列電車脫軌，目前仍未修復。　　

地震還給城市基礎設施造成嚴重破壞。多地出現水管爆裂以及漏水、斷水、停電等情況；各地方政府共開設6處臨時收容所，收容約120名無法回家的民眾。

東京 地震 日本

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