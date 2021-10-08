非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准

醫藥公司葛蘭素史克(GSK)研發的瘧疾疫苗獲WHO批准並推廣使用。（路透）

英國藥廠葛蘭素史克(GSK)從1987年起就開始研發的全球首支，也是唯一的一款瘧疾疫苗 (Mosquirix)，6日終於獲得世界衛生組織(WHO )批准，並建議非洲兒童廣泛接種，這款疫苗須在幼兒5到18個月大之間接種4劑，WHO建議非洲兒童廣泛接種，希望能在每年超過40萬人死於瘧疾且九成是非洲兒童的瘧疾疫情下取得勝利。

華爾街日報、CNN報導，GSK藥廠的科學家們從30多年前開始研發這款被稱為RTS、S或Mosquirix的疫苗，可對抗所有瘧疾寄生蟲中最致命的一種，稱為惡性瘧原蟲，也是非洲最常見的一種。每年全球約有超過40萬人死於瘧疾，其中有95%發生在非洲，且主要是5歲以下兒童，即便倖存下來，往往造成長期影響，如發育遲緩或免疫系統較弱等等。

WHO秘書長譚德塞 表示：「一直以來渴望有一天能研發出對抗這種古老又可怕疾病的疫苗，而今天就是那一天，歷史性的一天！」並表示WHO已經建議在撒哈拉以南非洲地區以及瘧疾流行區域廣泛接種，但他強調，疫苗仍必須與蚊帳、抗瘧藥和殺蟲劑等其他預防措施一起使用。

這款疫苗在2015年的後期臨床試驗中顯示，在四年內預防了約32%幼兒嚴重瘧疾病例。這遠低於其他兒童免疫接種的功效，包括那些對麻疹或水痘有效率超過 90% 的疫苗。也因此，當時WHO考量保護力較低，以及接種期間與次數可能會對公衛體系脆弱的國家帶來執行困難，因此並未建議全面接種，而選擇先在肯亞、迦納和馬拉威先行試用，在這些國家數據證實了疫苗的有效性，接種疫苗的兒童中嚴重的瘧疾病例減少了約 30%。

對於瘧疾疫苗研發多年的原因，衛生專家也指出，與富裕國家更常見的疾病相比，投資缺乏是瘧疾疫苗研發這麼久的原因之一，而另一個原因則是瘧疾原蟲的複雜性。此外，目前包括牛津大學Jenner 研究所和美國生物技術公司 Sanaria也在開發瘧疾疫苗，但比Mosquirix 晚約五年，目前還不清楚它們是否會更有效。