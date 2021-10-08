我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准

編譯中心╱綜合6日電
醫藥公司葛蘭素史克(GSK)研發的瘧疾疫苗獲WHO批准並推廣使用。（路透）
醫藥公司葛蘭素史克(GSK)研發的瘧疾疫苗獲WHO批准並推廣使用。（路透）

英國藥廠葛蘭素史克(GSK)從1987年起就開始研發的全球首支，也是唯一的一款瘧疾疫苗(Mosquirix)，6日終於獲得世界衛生組織(WHO)批准，並建議非洲兒童廣泛接種，這款疫苗須在幼兒5到18個月大之間接種4劑，WHO建議非洲兒童廣泛接種，希望能在每年超過40萬人死於瘧疾且九成是非洲兒童的瘧疾疫情下取得勝利。

華爾街日報、CNN報導，GSK藥廠的科學家們從30多年前開始研發這款被稱為RTS、S或Mosquirix的疫苗，可對抗所有瘧疾寄生蟲中最致命的一種，稱為惡性瘧原蟲，也是非洲最常見的一種。每年全球約有超過40萬人死於瘧疾，其中有95%發生在非洲，且主要是5歲以下兒童，即便倖存下來，往往造成長期影響，如發育遲緩或免疫系統較弱等等。

WHO秘書長譚德塞表示：「一直以來渴望有一天能研發出對抗這種古老又可怕疾病的疫苗，而今天就是那一天，歷史性的一天！」並表示WHO已經建議在撒哈拉以南非洲地區以及瘧疾流行區域廣泛接種，但他強調，疫苗仍必須與蚊帳、抗瘧藥和殺蟲劑等其他預防措施一起使用。

這款疫苗在2015年的後期臨床試驗中顯示，在四年內預防了約32%幼兒嚴重瘧疾病例。這遠低於其他兒童免疫接種的功效，包括那些對麻疹或水痘有效率超過 90% 的疫苗。也因此，當時WHO考量保護力較低，以及接種期間與次數可能會對公衛體系脆弱的國家帶來執行困難，因此並未建議全面接種，而選擇先在肯亞、迦納和馬拉威先行試用，在這些國家數據證實了疫苗的有效性，接種疫苗的兒童中嚴重的瘧疾病例減少了約 30%。

對於瘧疾疫苗研發多年的原因，衛生專家也指出，與富裕國家更常見的疾病相比，投資缺乏是瘧疾疫苗研發這麼久的原因之一，而另一個原因則是瘧疾原蟲的複雜性。此外，目前包括牛津大學Jenner 研究所和美國生物技術公司 Sanaria也在開發瘧疾疫苗，但比Mosquirix 晚約五年，目前還不清楚它們是否會更有效。

疫苗 WHO 譚德塞

上一則

雪梨7成人口打完疫苗 可望結束四個月的封城

下一則

涉間諜活動…北約驅逐俄使團8人莫斯科：關係正常幻滅

延伸閱讀

配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗

配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗
輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權

輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權
疫苗補強針？第3劑？舊金山灣區衛生官員也困惑

疫苗補強針？第3劑？舊金山灣區衛生官員也困惑
疫苗採購不透明？藍提5大調閱項目 綠委力阻

疫苗採購不透明？藍提5大調閱項目 綠委力阻

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」