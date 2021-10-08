前海地總統遺孀出庭：爭取正義直到兇手繩之以法

前海地總統摩依士遺孀出庭作證，針對丈夫7月遇刺案的調查發表證詞。她說，兇手繩之以法前，不會停止爭取正義。(路透)

前海地總統摩依士 （Jovenel Moise）遺孀出庭作證，針對丈夫7月遇刺案的調查發表證詞。她說，兇手繩之以法前，不會停止爭取正義。

前海地第一夫人瑪婷（Martine Moise）身穿黑衣，在大批隨扈以及重武裝外國保鏢陪同下抵達首都太子港的檢方辦公室，和調查此案的法官奧雷林恩（ Garry Orelien）談了數個小時。

數十名摩依士的支持者在建築物前聚集，以示聲援。

她在法庭內敦促有線索的人站出來，「這個國家的所有人都說，你沒辦法贏得正義，即便大家都這樣說，我仍會從這裡開始爭取正義。我會從早到晚不斷求取正義，因為得到正義之前，我不會停下來」。

瑪婷出庭後表示：「我回答了所有問題。」

她說，她準備好接受更多出庭的要求，「不管什麼狀況我都準備好了，我沒什麼好怕的」。之後她就在保鏢的保護下進入車內，迅速離開數月來為犯罪集團把持的市中心地區。

摩依士7月7日遇刺時瑪婷也身受重傷，她在中槍後數小時被送往美國 ，7月23日短暫回國出席丈夫喪禮，之後又回到美國佛州 接受更多手術。

海地當局表示，目前已有40多人涉案被捕，但仍不清楚幕後首腦，以及案發當天刺客為何得以進入總統官邸。