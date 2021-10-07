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印度也要有7-11了 首富引進 孟買開第1家店

編譯黃淑玲／綜合外電
圖為柬埔寨第一家7-Eleven便利商店8月30日在首都金邊開幕。 (歐新社)
圖為柬埔寨第一家7-Eleven便利商店8月30日在首都金邊開幕。 (歐新社)

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）將接手把7-Eleven便利店引進印度。安巴尼的信實工業集團（Reliance Industries）旗下零售事業部門7日宣布，與7-Eleven達成協議，第一家門市本周六（9日）將會在孟買開幕。

先前7-Eleven是與印度另一家公司Future Retail洽談合作，不過本周稍早Future Retail說，雙方交易在最後階段破局，主要因為沒能解決開店目標數目以及加盟費問題。負債累累的Future Retail已經同意要將零售事業資產賣給信實零售部門，但因也在印度積極開拓市場的亞馬遜（Amazon）提出異議，目前信實收購Future Retail的計畫還卡住。

7-Eleven總裁兼執行長Joe DePinto發出新聞稿表示：「印度是全球經濟最快速成長的國家之一，現在是全球最大便利商店7-Eleven進入印度的理想時機。」

Future Retail是印度數一數二的實體連鎖零售商，早在2019年就與7-Eleven達成合作共識，不過陷入財務危機後，店沒能開成，也付不出加盟費。

信實集團接手引進小7便利店後，成為印度首富全力開拓印度零售市場的一環。安巴尼在6月的股東會上說，信實的零售部門去年展店1,500家，現在全印店數已達到近13,000家。

信實零售部門在今日的新聞稿中表示，首家小7門市開張後，將會快速開拓其他店面。

印度 亞馬遜 股東會

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