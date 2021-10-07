德2小黨願與社民黨組閣 交通燈聯盟成形重擊保守派

社民黨黨魁蕭茲在梅克爾領導的保守政府執政16年後，距離總理府又更近一步。(路透)

央廣引述法新社報導，綠黨、自民黨嘗試與中左翼的社民黨組成聯合政府，這項消息為總理梅克爾 的保守派執政聯盟帶來打擊，卻使社民黨黨魁蕭茲 (Olaf Scholz)在梅克爾領導的保守政府執政16年後，距離總理府又更近一步。

儘管保守派聯盟在基民盟黨魁拉謝特(Armin Laschet)的帶領下，繳出有史以來最糟的選舉結果，使拉謝特在黨內受到圍攻，不過他堅稱，他仍有機會擔任總理。

德國 社民黨、綠黨和自民黨7日將首次舉行紅綠黃三黨聯盟試探性會談。雖然各黨派都不亮牌，黑綠黃聯盟的可能性也還存在，總理梅克爾聯合政府的盟友基督教社會黨黨魁賽賀佛(Markus Soeder)則給出了一個較令人警醒的評估，表示基民/基社成功籌組政府的可能性基本上已被「拒絕」，「交通燈聯盟」有希望上台。

賽賀佛說，在梅克爾所帶領的四個任期後，保守執政聯盟現在必須為擔任在野黨做好準備。

法廣引述德國電視一台報導，社民黨、綠黨和自民黨計畫快速進入聯盟探索性會談。周四談判時間預定為六小時。基社盟領袖索德爾認為，這是對黑綠黃聯盟的清晰否決信號。基民盟主席拉謝特則願意繼續為黑綠黃聯盟試探會談而努力。

基社盟主席索德爾認為，綠黨和自民黨願意和社民黨進行三方會談的決定是「對牙買加(黑綠黃)聯盟的實際否決。」「自民黨和綠黨決定了要走交通燈聯盟的道路，那他們就必須堅決地走下去。」他認為，德國新政府「很可能」沒有基民盟/基社盟聯盟黨在內。

法國世界報表示，綠黨和自民黨將和社民黨展開聯盟試探談判。黑綠黃聯盟因此面臨消亡。蕭茲表示，交通燈聯盟是「市民的意願」。自民黨領袖林德納則表示，自民黨和綠黨不同，繼續看到本黨和聯盟黨在內容上有最大的共同點。牙買加聯盟仍然是內容上可取的聯盟。不過，事情得一步一步來。平行談判不會出現。

柏林出版的每日鏡報指出，綠黨總理候選人貝爾博克要求採取新的外交政策，對中國和俄國更為強硬。社民黨領袖蕭茲則無意改變外交政策。自民黨更關注的是經濟。如果三黨不能擺放好自己的位置，下一個危機就會分裂它們。

明鏡周刊民意調查顯示，在德國大選一周半後，社民黨在民意調查中得分繼續增加。聯盟黨得分下滑。即便是聯盟黨的追隨者者，也不太相信拉謝特還能更新基民盟。