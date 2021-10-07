我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

德2小黨願與社民黨組閣 交通燈聯盟成形重擊保守派

編譯中心╱綜合6日電
社民黨黨魁蕭茲在梅克爾領導的保守政府執政16年後，距離總理府又更近一步。(路透)
社民黨黨魁蕭茲在梅克爾領導的保守政府執政16年後，距離總理府又更近一步。(路透)

央廣引述法新社報導，綠黨、自民黨嘗試與中左翼的社民黨組成聯合政府，這項消息為總理梅克爾的保守派執政聯盟帶來打擊，卻使社民黨黨魁蕭茲(Olaf Scholz)在梅克爾領導的保守政府執政16年後，距離總理府又更近一步。

儘管保守派聯盟在基民盟黨魁拉謝特(Armin Laschet)的帶領下，繳出有史以來最糟的選舉結果，使拉謝特在黨內受到圍攻，不過他堅稱，他仍有機會擔任總理。

德國社民黨、綠黨和自民黨7日將首次舉行紅綠黃三黨聯盟試探性會談。雖然各黨派都不亮牌，黑綠黃聯盟的可能性也還存在，總理梅克爾聯合政府的盟友基督教社會黨黨魁賽賀佛(Markus Soeder)則給出了一個較令人警醒的評估，表示基民/基社成功籌組政府的可能性基本上已被「拒絕」，「交通燈聯盟」有希望上台。

賽賀佛說，在梅克爾所帶領的四個任期後，保守執政聯盟現在必須為擔任在野黨做好準備。

法廣引述德國電視一台報導，社民黨、綠黨和自民黨計畫快速進入聯盟探索性會談。周四談判時間預定為六小時。基社盟領袖索德爾認為，這是對黑綠黃聯盟的清晰否決信號。基民盟主席拉謝特則願意繼續為黑綠黃聯盟試探會談而努力。

基社盟主席索德爾認為，綠黨和自民黨願意和社民黨進行三方會談的決定是「對牙買加(黑綠黃)聯盟的實際否決。」「自民黨和綠黨決定了要走交通燈聯盟的道路，那他們就必須堅決地走下去。」他認為，德國新政府「很可能」沒有基民盟/基社盟聯盟黨在內。

法國世界報表示，綠黨和自民黨將和社民黨展開聯盟試探談判。黑綠黃聯盟因此面臨消亡。蕭茲表示，交通燈聯盟是「市民的意願」。自民黨領袖林德納則表示，自民黨和綠黨不同，繼續看到本黨和聯盟黨在內容上有最大的共同點。牙買加聯盟仍然是內容上可取的聯盟。不過，事情得一步一步來。平行談判不會出現。

柏林出版的每日鏡報指出，綠黨總理候選人貝爾博克要求採取新的外交政策，對中國和俄國更為強硬。社民黨領袖蕭茲則無意改變外交政策。自民黨更關注的是經濟。如果三黨不能擺放好自己的位置，下一個危機就會分裂它們。

明鏡周刊民意調查顯示，在德國大選一周半後，社民黨在民意調查中得分繼續增加。聯盟黨得分下滑。即便是聯盟黨的追隨者者，也不太相信拉謝特還能更新基民盟。

陷入困境的保守派領袖拉謝特沒有放棄接替梅克爾的希望。(Getty Images)
陷入困境的保守派領袖拉謝特沒有放棄接替梅克爾的希望。(Getty Images)

梅克爾 德國 蕭茲

上一則

法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女

下一則

湯姆克魯斯輸了…俄演員及導演搶先上太空站拍電影

延伸閱讀

德國政黨展開組閣協商 梅克爾呼籲妥協克服歧異

德國政黨展開組閣協商 梅克爾呼籲妥協克服歧異
梅克爾曝卸任後「先好好休息」 每月領1.7萬美元退休金

梅克爾曝卸任後「先好好休息」 每月領1.7萬美元退休金
梅克爾在位16年 獲讚「亂世最穩定力量」

梅克爾在位16年 獲讚「亂世最穩定力量」
德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
日本北海道札幌北海道大學醫院一名新冠肺炎患者今年8月俯臥在病床上休息。圖非當事人。(Getty Images)

全球首例 77歲男染疫後「坐不住」患不寧肛門症候群

2021-09-30 04:32

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文