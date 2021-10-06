丹麥前女首相也遭性騷 新書：法前總統「桌下抓大腿」

丹麥前首相托寧施密特4日在首都哥本哈根出席她的回憶錄新書發表會。她在這本名為「金髮女郎的考量」新書中披露，已故法國前總統季斯卡曾伸出鹹豬手摸她的大腿。（路透）

丹麥前女首相托寧施密特（Helle Thorning-Schmidt）驚爆，自己多年前曾遭已故的法國前總統季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）「性騷擾 」。

每日郵報報導，托寧施密特聲稱，這起事件發生在2002年或2003年在法國駐哥本哈根大使館 的一次晚宴上，她在4日出版、名為「金髮女郎的考量」（The Blonde's Considerations）的回憶錄裡寫道「當時季斯卡坐在我旁邊，他從桌子底下抓住我的大腿、這完全瘋了，我自問到底發生了什麼事，接著我換了位子，一切就結束了」。

事發當時，托寧施密特參與的是由季斯卡主持、旨在起草歐盟 憲法的「歐洲公約」會議。托寧施密特痛斥「若這件事發生在今天會被視為性騷擾，但當時根本不是這樣，那是個完全不同的時代，但我認為這是不對的，讓我非常憤怒」。

當時季斯卡已經70多歲，且身為歐洲理事會主席，在歐洲政壇十分活躍，而托寧施密特只是個30多歲剛出頭的政治新人。

現年54歲的托寧施密特於2011年至2015年擔任丹麥首相、也是該國首位女首相。季斯卡則已於去年12月因新冠肺炎過世，他先前也曾被西德廣播公司（WDR）的德國女記者指控性騷擾，稱季斯卡在巴黎辦公室接受採訪時摸了她3下，但季斯卡的委任律師駁斥這些指控。