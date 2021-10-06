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岸田新內閣民調支持率未過半 日本民眾：沒看見改變

記者蔡佩芳／綜合5日電
民調顯示，日本新首相岸田文雄內閣的支持率，約在五成左右。（美聯社）
民調顯示，日本新首相岸田文雄內閣的支持率，約在五成左右。（美聯社）

日本第100任首相岸田文雄與新內閣4日上任，日媒民調顯示，岸田內閣的支持率約在五成左右，在本世紀日本新內閣中排倒數第二，民眾對內閣成員期待感也不高。此外日媒報導，岸田文雄上任隔天隨即與美國總統拜登熱線，是岸田就任後第一位聯繫的外國領導人。岸田表示，拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼，做出強有力的表態。

日本每日新聞4日與5日進行民調，岸田文雄內閣支持率為49%，遠低於去年9月菅義偉內閣剛上任的64%。岸田內閣的不支持率則為40%。報導指出，岸田內閣支持率只高於二2008年9月前首相麻生太郎剛上任時的45%，是過去20年間歷屆內閣第二低。

支持岸田內閣民眾的理由，回答「對首相人品有好感」27%，「對政策有期待」百25%。不支持的理由方面，以「看起來沒有改變」58%最多，其次是「對政策沒有期待」占20%。

對於岸田的新內閣成員，受訪民眾回答「有所期待」僅21%，回答「不期待」高達51%。

此外，共同社於4日與5日進行民調，顯示岸田內閣支持率為55.7%，不支持率為23.7%。有69.7%受訪者認為，岸田文雄應改變前首相安倍晉三與菅義偉的施政路線。

另據NHK等日媒報導，岸田在日本時間5日早上8時許在首相官邸與拜登電話會談約20分鐘，雙方互相稱呼對方為「喬」、「文雄」。岸田昨日才就任日本首相，此舉也顯示他想要盡快展開領袖外交的企圖。

會後，岸田文雄向官邸記者表示，雙方確認將強化美日同盟，以實現自由開放的印太地區的目標。拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼在內，美國對日本的防衛承諾，也做出了強而有力的表態。

雙方也確認，將在中國、北韓等周邊地區面臨的問題，密切合作加以因應；雙方也將對解決北韓綁架日人問題進行合作。雙方同意就新冠肺炎、氣候變化、努力推進無核武器世界等全球性議題展開合作。

今早會談中，雙方也有共識，將為早日實現面對面會談進行協調。不過，由於日本眾議院任期即將期滿，面臨定期改選，岸田擬在月中解散國會，月底投票。10月底在羅馬舉行的20國集團峰會(G20)，岸田可能改以視訊方式出席。

日本 岸田文雄 拜登

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