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史上最低 南韓僅45%民眾支持統一 美朝談判破裂有影響

編譯陳韋廷／綜合5日電
最新調查顯示僅四成五南韓民眾認為必須跟北韓統一。（美聯社）
最新調查顯示僅四成五南韓民眾認為必須跟北韓統一。（美聯社）

根據南韓首爾大學和平暨統一研究中心（IPUS）5日公布的最新調查，只有44.6%南韓民眾認為必須跟北韓統一，創2007年開始調查以來最低紀錄。此外，聯合國安理會北韓制裁委員會5日公布最新報告表示，北韓在國際制裁下仍持續發展核武及飛彈，並透過中國及合作企業駭入虛擬貨幣交易所等國際金融網，取得大量財源。

IPUS認為，去年北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，以及2019年2月美國總統川普與北韓領導人金正恩在河內談判破裂是影響這次民調結果的原因之一。

調查還顯示，有82.7%南韓民眾將美國視為夥伴，這一數字創史上最高紀錄，且有多達70.7%的人認為，朝鮮半島若爆發戰爭，美國會出手相助。

這項民調共對1200位南韓成年人進行調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

另據南韓聯合新聞通訊社報導，安理會北韓制裁委員會4日公布專家小組期中報告，指出北韓在國際制裁下經濟陷入困境，但仍持續為開發核武及飛彈等武器，近期公開的短程彈道飛彈及極音速飛彈等都是相關證明。

北韓為規避制裁採取的行動愈發精緻化，例如透過在香港收購南韓船舶，以規避聯合國禁止未經許可向北韓直接或間接販賣、轉讓船隻或車輛等運輸工具的制裁規定。

為取得財源，報告說，北韓透過駐外人員、中國及合作企業等持續嘗試駭入國際金融網，以虛擬貨幣交易所為大宗。據今年3月發表的前期報告，與北韓相關駭客在2019年至2020年11月間約竊取相當於3億1640萬美元的虛擬資產。

報告也指出中國對北韓制裁上的不配合態度，不僅拒絕配合專家小組調查，否認與中國相關違反制裁行為的證據，甚至要求報告中不得記入相關事項。華爾街日報（WSJ）近期也引述消息人士說法，稱北韓制裁委員會在中國反抗下無法正常運作。

此外，據專家小組報告，中國聲稱北韓與國外大學合作研究僅是「學術交流」，主張「學術交流並非聯合國禁止事項」。根據調查，北韓不僅與古巴、印尼、越南等國大學進行語言及教育相關交流，與中國的大學自2019年以來也共同提出11篇科學相關論文，部分內容可用於核武及彈道飛彈開發。

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