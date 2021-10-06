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震撼調查報告：法國天主教70年來 涉性侵33萬兒童

編譯中心／綜合5日電
5日公布的報告顯示，過去70年遭法國天主教人員性侵的未成年人達33萬人。圖為一名男子5日在法國西部韋爾圖市一座天主教教堂內祈禱。（路透）
5日公布的報告顯示，過去70年遭法國天主教人員性侵的未成年人達33萬人。圖為一名男子5日在法國西部韋爾圖市一座天主教教堂內祈禱。（路透）

調查法國天主教會兒童性侵案的獨立調查委員會發現，自1950年至2020年間，約有21萬6000名未成年人受神職人員性侵害。但是若將天主教學校教師等教會非神職人員納入計算，過去70年受害者人數將暴增至33萬人。

經過二年半的調查後，這份具有里程碑意義的報告於5日正式公布。先前，全球各地針對教會神職人員的一系列性虐指控和訴訟，引發外界憤怒。

報告說，估計加害者約2900人至3200人，可能更多，教會對受害者通常漠不關心。許多案件因歷時太久，依法國法律已無法追訴。羅馬天主教教宗方濟各說，他對這項調查結果感到非常痛苦。

調查委員會主席邵夫在記者會上表示：「這些數字不僅令人擔憂，而且人神共憤，絕對不容忽視。直到2000年代初期，天主教會都對受害者視而不見，甚至冷漠到冷血的地步。」

紹夫指出：「如果掩蓋罪行的沉默面紗最終能被揭開，我們應該感謝這些勇敢的受害者。如果沒有他們的證詞，社會將無從得知或拒絕承認已經發生的事情。」

這份近2500頁的報告發現，「絕大多數」受害者都是來自各種社會背景的青春期前男孩，受害時年紀在10歲至13歲間。報告稱：「天主教會是性暴力最猖獗的環境，緊接在家人和朋友之後。」

報告說，教會不只疏於防範相關案件、知情不報，有時甚至故意讓孩童和加害者接觸。紹夫說，受害者若出面指控，通常不被相信或無人理會，若有人出面處理，受害者常會被指責要為發生的事情承擔部分責任。

這些案件半數以上發生在1970年代之前。不過，紹夫表示，天主教會的性侵罪行「至今仍是問題」。

性侵 方濟各 教宗

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