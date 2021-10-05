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潘朵拉文件爆普亭情婦擁摩納哥豪宅 私生女還是網紅

編譯張君堯／綜合4日電
潘朵拉文件顯示，2003年，年僅28歲（現年46歲）的克里沃諾吉赫以310萬美元（約新台幣8628萬元）購買摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近一棟豪宅。克里沃諾吉赫據傳是普亭的情婦。（取自維基百科）
潘朵拉文件顯示，2003年，年僅28歲（現年46歲）的克里沃諾吉赫以310萬美元（約新台幣8628萬元）購買摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近一棟豪宅。克里沃諾吉赫據傳是普亭的情婦。（取自維基百科）

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）公布、名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告顯示，多位政府領導人與國家元首在境外隱匿為數可觀的資產，其中就包括俄羅斯總統普亭盛傳的情婦克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh），在摩納哥擁有的一座豪宅。

華郵頓郵報報導，「潘朵拉文件」披露從全球金融服務業所取得共計約1190萬份的文件，揭示多位世界領導人、億萬富翁投資客、名流以及運動員等人的財務操作。文件中顯示2003年，摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近一棟豪宅以310萬美元被當時年僅28歲（現年46歲）的克里沃諾吉赫購入，當時外界對這位小時候在公共公寓長大、且做清潔工補貼家用的女子一無所知。

俄羅斯媒體Proekt報導，克里沃諾吉赫與普亭的關係始於後者出任聖彼得堡副市長期間。此前未公開的財務記錄和當地稅務文件顯示，克里沃諾吉赫是通過一家在她生完第一個女兒的幾周後所成立的境外公司，買下了摩納哥豪宅。報導稱這個孩子出生的時候，克里沃諾吉赫與普亭保持著長達數年的秘密關係。

普亭的私生女今年滿18歲，名叫羅索娃（Luiza Rozova），她曾在採訪中引...
普亭的私生女今年滿18歲，名叫羅索娃（Luiza Rozova），她曾在採訪中引發人們對她和普亭關係的猜測，並以此在網路上吸引粉絲。（取材自推特、Instagram）

這名女兒今年滿18歲，名叫羅索娃（Luiza Rozova），她曾在採訪中引發人們對她和普亭關係的猜測，並以此在網路上吸引越來越多粉絲。照片中羅索娃與普亭有著驚人的「相似之處」，同時Proekt指出俄羅斯官方文件中沒有列出羅索娃的父親，只有一個中間名「弗拉迪米羅夫娜」（Vladimirovna）、是一個父名，意思是「弗拉迪米爾的女兒」。

除了這間摩納哥豪宅，據稱克里沃諾吉赫與普亭開始交往後積累了驚人的資產，根據公開記錄和Proekt的調查，她還持有普亭合夥經營的一家俄羅斯銀行的股份，以及一座滑雪勝地的大部分股份；此外還有一艘遊艇、一個也在潘朵拉文件中曝光的瑞士銀行帳戶，以及位於聖彼得堡一套高級公寓。Proekt去年估計，克里沃諾吉赫光是在俄羅斯本土的資產就價值77億盧布（約1億美元）。

普亭與正宮生的兩個女兒，右圖為大女兒瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Voronts...
普亭與正宮生的兩個女兒，右圖為大女兒瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova），左圖為小女兒卡特琳娜．提霍諾娃（Katerina Tikhonova）。（取材自推特）

普亭 俄羅斯 潘朵拉文件

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