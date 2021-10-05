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中斷55天…北韓4日恢復兩韓熱線 美國：有助半島穩定

編譯中心／綜合4日電
南北韓通訊聯絡渠道中斷55天後，於4日上午恢復。（Getty Images）
南北韓通訊聯絡渠道中斷55天後，於4日上午恢復。（Getty Images）

北韓官媒「朝中社」報導，北韓從4日上午9時起恢復8月起切斷55天的兩韓跨境通訊，也呼籲南韓積極努力，讓雙方關係步上正軌。南韓統一部證實兩韓4日早上互通電話，南韓國防部也說，跨境軍事溝通管道已恢復。美國國務院發言人表示，支持韓朝合作，相信有助半島穩定。

中央社引述法新社報導，北韓領導人金正恩上月表達有意重啟中斷的南北韓通訊線路，稱此舉是試圖建立朝鮮半島「持久和平」，朝中社報導「有關機構決定從4日上午9時起恢復所有通訊線路」。北韓決定恢復兩韓通話前，過去幾周進行一連串飛彈試射，引發國際關注，聯合國安理會還為此召開緊急會議。

北韓去年6月因不滿脫北者團體在邊境散播反北韓傳單，單方面斷絕兩韓間所有軍事和政治聯絡管道。

朝中社說，南韓當局應積極努力，讓南北韓關係步上正軌，並解決必須優先考量的重大課題，才能開創未來的輝煌前景。南韓統一部透過聲明回應說，隨著南北韓通訊線路的恢復，「政府評估這已為恢復兩韓關係提供了基礎。政府希望迅速恢復對話，並就恢復兩韓關係展開實質討論」。

南北韓恢復跨境熱線，看似有助朝鮮半島邁向穩定，但專家提醒，這可能只是北韓的「象徵性」舉動。南韓梨花女子大學北韓議題教授朴遠建（音譯）說：「即便此舉能促成會談，北韓也可能一面參與對話一面持續挑釁。」

分析人士也淡化恢復熱線的重要性，表示參照北韓近日發射飛彈一事，恢復熱線只是「象徵性」舉動。

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