馬克宏批篡改歷史「仇法」 阿爾及利亞禁法軍機進領空

法國總統馬克宏 據傳批評前殖民地阿爾及利亞，加上巴黎削減簽證 數量，掀起兩國外交危機；法國軍方今天指出，阿爾及利亞政府已禁止法國軍機進入阿國領空。此舉無疑加劇了兩國的緊張關係。

法國的噴射機經常飛越阿爾及利亞領土，前往西非沙赫爾地區。法國軍隊在當地參與反聖戰士新月形沙丘行動，協助打擊伊斯蘭武裝分子。法國軍方發言人蘭尼說：「今天早上，當我們提交兩架飛機的飛行計畫時，得知阿爾及利亞方面已停止讓法國軍機飛越他們的領土。」他表示，阿爾及利亞這項決定不影響法國在沙赫爾的作戰行動或情報任務。

法媒指出，馬克宏9月底會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔，當時說阿爾及利亞被「軍政體制」宰治，還形容阿爾及利亞的「官方歷史」遭到「全面竄改」，是根據「仇恨法國的論述」。報導還提到，馬克宏說「各位可以看到阿爾及利亞體制很陳腐，被『人民運動』（Hirak）削弱。」

「人民運動」是一個民主運動，2019年曾逼迫執政20年的強人總統包特夫里卡下台。

說法引發阿爾及利亞不滿，表示言論傷及為阿爾及利亞爭取獨立、脫離法國殖民統治而戰的烈士，當局並於2日宣布召回駐法大使。這是阿爾及利亞第二度將駐法大使召回國。上一次發生在2020年5月，用以回應法國媒體播出「人民運動」紀錄片。

此事發生前，阿爾及利亞與法已關係緊繃。法國9月28日宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞的簽證數量，使阿爾及利亞不悅；巴黎方面認為削減簽證數量有其必要，因為這些國家拒收遭法國遣返的非法移民 。