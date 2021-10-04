我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

歐日合作太空船首次傳回水星影像 可見「巨大撞擊坑」

編譯中心／綜合3日電
「貝皮可倫坡號」探測太空船拍攝到的水星照片。（Getty Images）
「貝皮可倫坡號」探測太空船拍攝到的水星照片。（Getty Images）

歐洲太空總署（ESA）今天發表聲明說，歐洲和日本合作的水星探測太空船「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）已傳回首批水星影像，水星是最靠近太陽的行星。

貝皮可倫坡號於2018年10月20日由阿利安5型火箭（Ariane 5）搭載發射升空後，展開90億公里、長達7年漫長航程，這也是人類第3度探索水星。

水星是太陽系中距離太陽最近、體積最小的行星，太空船無法從地球直飛水星，為避免被太陽強大引力捲入，必須採橢圓形路徑航行。貝皮可倫坡號此前已飛越地球1次和飛越金星2次，加上將6次飛越水星，藉由星球引力助推並控制航向，預計2025年12月5日抵達水星軌道，屆時將釋出兩具探測器，從不同軌道探測水星的表面與磁場。

這是歷經將近3年後第一次飛越水星並傳回首批水星影像。聲明表示，貝皮可倫坡號配備的相機提供黑白影像。貝皮可倫坡號1日進行6次飛越水星的第一次飛越，利用水星的引力讓太空船減速，飛越高度為距水星上空199公里，並利用其中一部相機拍攝低解析度黑白照片。

由於貝皮可倫坡號抵達水星的夜側，不是拍攝的理想條件。影像顯示地區是水星北半球的一部分，包括巨大撞擊坑和數十億年前被岩漿淹沒地區。

太空船探測任務經理蒙塔尼翁表示，「就太空船觀點而言，這次飛越毫無瑕疵，終於能見我們的目標行星，令人難以置信。」

歐洲太空總署表示，貝皮可倫坡號的探測任務將研究水星的所有層面奧秘，從水星核心至其表面、磁場以及外逸層，以深入了解這顆最靠近太陽行星的起源和演化。

水星是除了地球之外，唯一擁有磁場的繞太陽運行岩石行星。磁場是由液體核心產生，由於水星體積較小，水星的核心如今應該已經冷卻和固化，如同火星般。

水星的表面呈現極端現象，白天溫度高達攝氏約430度，夜間則為超冰凍的攝氏零下180度。

歐洲太空總署和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作的此水星探測計畫，包含兩具軌道探測器：ESA的水星行星軌道探測器（Mercury Planetary Orbiter, MPO）與JAXA的水星磁層軌道探測器（Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO）。這項探測任務是以義大利科學家貝皮可倫坡（Giuseppe 'Bepi' Colombo）命名。

太空 日本 義大利

上一則

卡達首次議員直選 28女性候選人全部落選

下一則

杜特蒂女兒將接棒選菲律賓總統 老爸心腹當副手

延伸閱讀

歐日合作探測計畫 飛行近3年傳回水星首批影像

歐日合作探測計畫 飛行近3年傳回水星首批影像
SpaceX首次私人飛行 湯姆克魯斯通話4名民間太空人

SpaceX首次私人飛行 湯姆克魯斯通話4名民間太空人
有望合作拍片？SpaceX首次私人飛行 阿湯哥通話太空人

有望合作拍片？SpaceX首次私人飛行 阿湯哥通話太空人
SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台