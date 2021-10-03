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杜特蒂投震撼彈 宣布棄選副總統 退出菲律賓政壇

編譯莊蕙嘉／綜合2日電
已離婚的菲律賓總統杜特蒂（左）出訪經常帶女兒薩拉（綠衣者）同行，提攜意味濃厚。（路透）
已離婚的菲律賓總統杜特蒂（左）出訪經常帶女兒薩拉（綠衣者）同行，提攜意味濃厚。（路透）

菲律賓總統杜特蒂2日宣布，不會參加明年5月的副總統選舉，總統任期屆滿後將退出政壇，對菲律賓大選投下震撼彈。杜特蒂上月獲執政黨「民主菲人─國民力量黨」提名為副總統候選人，引發民眾強烈反彈。分析家認為，杜特蒂退出政壇的決定，可能是為女兒未來參選總統鋪路。

76歲的杜特蒂說：「菲律賓人表達了強烈的意見，認為我沒有資格，並且可能違憲。為了順從民意，我會按照你們的期望，今天我宣布將退出政壇。」發表退出政壇談話之前，杜特蒂2日陪同長年幕僚、資深參議員克里斯多福．吳登記參選副總統。

菲國民調機構「社會氣象站」今年6月調查結果顯示，六成受訪者認為，杜特蒂角逐下屆副總統違背憲法精神。另一民調機構「亞洲脈動」上月的調查也顯示，針對下屆副總統可能人選，原本民調一馬當先的杜特蒂宣布參選後，支持度竟下滑到第二位。

菲律賓政治史上不曾有總統卸任後改選副總統的例子，分析家認為，原本杜特蒂參選副總統，可能是為了壯大政治家族勢力，以及規避鐵腕緝毒濫殺無辜的人道罪名指控。

杜特蒂的女兒薩拉現為達沃市市長，她上月表示早就和父親有默契，明年大選只會有「一個杜特蒂」出馬，她不會參選總統。杜特蒂宣布放棄參選後約一小時，薩拉就遞出達沃市市長的參選表。

不過，這並不表示薩拉已無法參選總統，即使她未在8日截止登記前改變心意遞出總統參選表格，還是有可能趕上11月15日的延長登記期限，以替補方式參選。

菲律賓憲法規定總統僅能一任六年，不得連任，總統和副總統皆透過選舉產生。菲律賓明年5月9日將舉行全國大選，選舉範圍包括正副總統、地方首長等1萬8000多個職位。選舉委員會1日起開放參選登記，為期一周。

領導國民力量黨分裂派系的前世界拳王巴喬1日已登記參選總統，前總統馬可仕的兒子小馬可仕，以及演員出身的馬尼拉市長杜馬戈索，據稱皆有意參選。

杜特蒂 民調 提名

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