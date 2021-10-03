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英國「加油之亂」害物資也缺貨 200軍人馳援運輸

編譯莊蕙嘉／綜合2日電
倫敦南部一個加油站2日公告沒有汽油供應。（Getty Images）
倫敦南部一個加油站2日公告沒有汽油供應。（Getty Images）

英國近日汽油嚴重短缺，許多加油站已無油可加，倫敦西郊的加油站汽油價格甚至漲到一公升2.68英鎊（約3.62美元）。業者發出怒吼，要求政府趕快把燃油運進來。英國政府已表示將請陸軍協助運輸汽油，近200名軍人4日將開始駕駛油罐車前往各地。

英國這波燃料危機原因包括物流司機人力短缺，疫情與脫歐影響貿易與運輸，以及燃料需求增加等。除了缺油，超市也出現缺貨現象，一些民生必需品的貨架在搶購後空空如也，預料這種狀況可能持續數月，民眾擔心聖誕食品和禮物貨運也受波及。

中央社引述法新社報導，首相強生政府部會首長多日來都堅稱這場危機正在降溫甚或結束，但零售業者表示，2000多個加油站仍鬧油荒，倫敦和英格蘭南部各地路透記者說，數十個加油機仍然關機。

英國政府表示，軍事人員目前在全國各地的運輸地點接受相關訓練。英國國防大臣華勒斯說：「局勢趨於穩定的同時，我們的武裝部隊正在當地填補任何重要的空缺，並且支援業界輸送燃料到各地，以助國家維持運作。」

英格蘭中部科芬翠的一處加油站鳥瞰照可以發現，等待加油的車輛排隊延伸至一旁的停車場...
英格蘭中部科芬翠的一處加油站鳥瞰照可以發現，等待加油的車輛排隊延伸至一旁的停車場。（Getty Images）

此外，批評人士歸咎政府未採取行動解決卡車司機短缺問題，當局於是在9月26日公布一項計畫，計畫向5000名外籍卡車司機和5500名禽業勞工發放臨時簽證，以緩解人力不足問題。一些卡車司機表示不願接受，理由是有效期限不夠長。

英國政府今天調整計畫，推出一項特定方案，允許最多300名油罐車司機立即到英國，但仍是暫時停留。這300人納入上述5000人中，可以在英國工作到明年3月底。其餘4700人將從本月底陸續抵達，明年2月底前離開。當局表示，5500名禽業勞工也將於本月底抵達，可以待到12月底。

英國 加油站 倫敦

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