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委內瑞拉通膨「700萬買1條麵包」 貨幣砍6個零救慘況

編譯中心／綜合2日電
委內瑞拉新發行的五元玻利瓦紙幣。（路透）
委內瑞拉新發行的五元玻利瓦紙幣。（路透）

南美洲國家委內瑞拉為擺脫長年的惡性通膨，貨幣玻利瓦面額將從10月1日起砍掉6個零，這是委國政府13年來第3次刪零，總計2008年以來已砍掉14個零。

中央社引述法新社報導，拿掉6個零之後，百萬面額的玻利瓦一夜間就變成1玻利瓦，兌換美元仍相當於25美分。

如此一來，從10月1日起，委內瑞拉將成為貨幣刪零最多的南美洲國家，已故前總統查維茲在2008年刪掉3個零，他的繼任者馬杜洛在2018年刪掉5個零。玻利瓦如今如此不值錢，以至於小孩們拿來當玩具紙鈔。

若是以現金在委國購物，7張面額100萬的玻利瓦紙鈔，只夠買一條麵包。100萬是玻利瓦面額最高的鈔票，而委內瑞拉曾經是盛產石油的國家，如今卻面臨舉世最高的通膨。

過去數十年間，由於接連由社會主義掌權的政府錯誤投資及不當管理，加上油價重挫及石油輸出銳減，自從2013年以來，委內瑞拉的國內生產毛額（GDP）大幅縮水80%。

根據民間單位統計，目前在委內瑞拉，大多數使用玻利瓦的消費是以簽帳金融卡或銀行轉帳方式支付，不過70%的交易如今採用美元，為了讓消費者一目了然商品價格，許多店面貨架上的商品價格以美元標示。

而在委內瑞拉的邊境地區，除了美元之外，交易購物通常使用哥倫比亞披索或巴西雷亞爾（Real），甚至使用黃金交易。

石油 貨幣 邊境

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