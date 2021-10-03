馬達加斯加乾旱鬧饑荒 兒童吃蝗蟲、仙人掌果腹

馬達加斯加受旱災影響，農作物失收造成近40年來最嚴重饑荒。圖為當地兒童吃仙人掌充飢。（Getty Images）

全球暖化 影響全球，非洲島國馬達加斯加南部地區就深受其害，因長期乾旱出現近40年來最嚴重饑荒，民眾只能吃昆蟲、仙人掌充飢。聯合國 警告，這可能是全球首次「由氣候變化引發的饑荒」。

馬達加斯加長期受水源短缺問題困擾，當局2017年向當地國營水電供應商Jirama注資約2億歐元（約2.3億美元），以改善水利基建及興建全新供水網，但成效不彰。當地自2019年以來降雨不足，更加劇水源短缺，南部尤為嚴重，部分地區已連續4年零降雨，沙塵暴與蝗災也讓當地困境雪上加霜。

慈善機構Seed表示，南部一些較大城鎮受旱災影響，許多兒童被迫在街頭行乞；安博薩利（Amboasary）是糧食危機最嚴重的地區之一，截至7月，5歲以下兒童有超過27%嚴重營養不良，高於去年11月的8.5%。在偏遠村落凡迪奧瓦，因沒有降雨、作物歉收，許多家庭只能以蝗蟲裹腹。

聯合國估計，馬達加斯加目前有3萬人正忍受饑荒之苦，已出現人道災難狀況。聯合國世界糧食計畫署（WFP）非洲地區傳訊主任塔克拉爾說，這些情况「由氣候變化導致」，「這些人沒有做任何事導致氣候變化。他們並不會使用化石燃料，卻首當其衝，承受氣候變化的惡果。」署方希望募集7860萬美元，為當地民眾提供緊急糧食援助。

南非 開普敦大學海洋學家巴里馬拉拉博士（Rondro Barimalala）說，雖然馬達加斯加常受厄爾尼諾現象影響而經常乾旱，但聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）上月初公布的最新報告顯示，當地的乾旱程度因氣候變化而有所增加，如氣候變化持續災情恐惡化。