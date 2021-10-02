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為總統爭取連任造勢 宏都拉斯公開焚毀3.3噸古柯鹼

中央社／德古西加巴2日綜合外電報導
宏都拉斯公開焚毀超過3.3噸古柯鹼，這是今年初以來所查扣14噸古柯鹼的一部分。Getty Images
宏都拉斯公開焚毀超過3.3噸古柯鹼，這是今年初以來所查扣14噸古柯鹼的一部分。Getty Images

當局表示，宏都拉斯今天公開焚毀超過3.3噸古柯鹼，這是今年初以來所查扣14噸古柯鹼的一部分。當著國內媒體的面公開焚毀大量毒品，目的是要為爭取連任的葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）總統造勢。

宏都拉斯憲兵隊發言人黎維拉（Mario Rivera）表示，這是歷來在憲兵隊設施執行的最大規模焚毀毒品行動。他又說，自今年初以來，警方在多起查緝行動中總共查扣14噸古柯鹼。

總統葉南德茲的胞弟、42歲的前國會議員胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez），2018年11月在美國佛州邁阿密機場被捕，2019年10月被裁定4項罪名有罪，包括共謀走私古柯鹼到美國等。紐約法官於今年3月底，依安東尼走私超過185噸古柯鹼到美國，判處他終身監禁。

自從2014年上任以來，葉南德茲一直尋求利用陸、海、空各種努力，在美國緝毒局（DEA）協助下，致力打擊販毒集團，但被捕毒梟或被葉南德茲政府引渡至美國的毒販一直質疑葉南德茲的隨從，指控他們收賄。

但葉南德茲抨擊毒梟做出虛假供詞，是為了報復他發動反毒戰爭。

美國 毒品 紐約

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