我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：超過700阿富汗難民 已自行離開美軍基地

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

發生最嚴重監獄暴動 厄瓜多擬釋囚2000緩解擁擠

中央社／基多1日綜合外電報導
厄瓜多本週稍早爆發至今最嚴重的監獄暴動，造成至少118人死亡，79人受傷。 路透
厄瓜多本週稍早爆發至今最嚴重的監獄暴動，造成至少118人死亡，79人受傷。 路透

厄瓜多本週稍早爆發至今最嚴重的監獄暴動，造成至少118人死亡，79人受傷。官員今天表示，計劃赦免多達2000名囚犯，以緩解監獄過度擁擠問題。

厄瓜多監獄管理機構SNAI負責人賈爾松（Bolivar Garzon）表示，當局計劃優先釋放年長囚犯、女囚，以及身有殘疾和絕症的囚犯。

南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）的受刑人9月28日以槍械和手榴彈相互攻擊，爆發厄瓜多至今最嚴重的監獄暴動事件。

賈爾松說，厄瓜多監獄體系目前關押約3萬9000名人犯。

他表示，最新的這起暴動，起因是「犯罪組織企圖爭奪控制權」。厄瓜多的監獄暴動在今年2月造成79人身亡，7月又造成22死。

官員表示，這些幫派分子與跨國犯罪集團勾結，爭奪運毒路徑。

厄瓜多內政部長維拉（Alexandra Vela）告訴記者，暴動發生後，政府調派3600名軍警進駐各監獄，以維持秩序。

她表示，法醫已經辨識出41名死者身分，並將21具屍身交還家屬。

數十名人犯親屬聚集在停屍間外，詢問家人消息。當局表示，至少有6名受害者身首分離。

60歲的蒙特斯（Eduardo Montes）在這裡等待25歲弟弟維先特（Vicente Montes）的消息。維先特原本1個月後就要期滿獲釋。

他說：「他們給我們看一張照片，照片中有一名死者的頭顱。我們認為那是我弟弟，但無法確定他是死是活。我只希望他還活著，到時候能夠獲釋。」

監獄 幫派 內政部

上一則

解除緊急事態的第一個週末 日觀光地及鬧區湧大量人潮

延伸閱讀

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵
參加國會暴動 費城地區首位被告認罪

參加國會暴動 費城地區首位被告認罪

紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升

紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升
厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭