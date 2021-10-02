發生最嚴重監獄暴動 厄瓜多擬釋囚2000緩解擁擠

厄瓜多本週稍早爆發至今最嚴重的監獄暴動，造成至少118人死亡，79人受傷。 路透

厄瓜多本週稍早爆發至今最嚴重的監獄 暴動，造成至少118人死亡，79人受傷。官員今天表示，計劃赦免多達2000名囚犯，以緩解監獄過度擁擠問題。

厄瓜多監獄管理機構SNAI負責人賈爾松（Bolivar Garzon）表示，當局計劃優先釋放年長囚犯、女囚，以及身有殘疾和絕症的囚犯。

南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）的受刑人9月28日以槍械和手榴彈相互攻擊，爆發厄瓜多至今最嚴重的監獄暴動事件。

賈爾松說，厄瓜多監獄體系目前關押約3萬9000名人犯。

他表示，最新的這起暴動，起因是「犯罪組織企圖爭奪控制權」。厄瓜多的監獄暴動在今年2月造成79人身亡，7月又造成22死。

官員表示，這些幫派 分子與跨國犯罪集團勾結，爭奪運毒路徑。

厄瓜多內政部 長維拉（Alexandra Vela）告訴記者，暴動發生後，政府調派3600名軍警進駐各監獄，以維持秩序。

她表示，法醫已經辨識出41名死者身分，並將21具屍身交還家屬。

數十名人犯親屬聚集在停屍間外，詢問家人消息。當局表示，至少有6名受害者身首分離。

60歲的蒙特斯（Eduardo Montes）在這裡等待25歲弟弟維先特（Vicente Montes）的消息。維先特原本1個月後就要期滿獲釋。

他說：「他們給我們看一張照片，照片中有一名死者的頭顱。我們認為那是我弟弟，但無法確定他是死是活。我只希望他還活著，到時候能夠獲釋。」