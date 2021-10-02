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解除緊急事態的第一個週末 日觀光地及鬧區湧大量人潮

中央社／東京2日綜合外電報導
2日是日本全面解除「緊急事態宣言」的第一個週末假日，各大觀光區、鬧區、東京迪士尼樂園等地都迎接大批出遊人潮，不僅車站人潮擁擠，高速公路也出現回堵車流。 美聯社
2日是日本全面解除「緊急事態宣言」的第一個週末假日，各大觀光區、鬧區、東京迪士尼樂園等地都迎接大批出遊人潮，不僅車站人潮擁擠，高速公路也出現回堵車流。 美聯社

今天是日本全面解除「緊急事態宣言」的第一個週末假日，各大觀光區、鬧區、東京迪士尼樂園等地都迎接大批出遊人潮，不僅車站人潮擁擠，高速公路也出現回堵車流。

日本因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的「緊急事態宣言」與「防止蔓延等重點措施」，從10月1日起全數解除，餐廳等防疫限制措施將階段性放寬，日本政府呼籲民眾持續做好防疫措施。

日本讀賣新聞報導，日本政府未來將持續分階段放寬相關管制措施，以兼顧經濟活動與防疫作為目標。

日本今天各地大都是晴空萬里的好天氣，東京都晴空塔今年迎接開幕9週年，今天在延期4個月舉行慶祝活動，並分送每個人限定原創口罩作為來場禮。

晴空塔每年都在5月22日舉辦週年慶活動，但去年跟今年都因為疫情影響被迫延期。

今天上午開始就有很多民眾選擇登上晴空塔觀景台，眺望東京街景。跟學生時代朋友一起來晴空塔的58歲女性說，「緊急事態宣言」結束，自己也完成兩劑疫苗接種，所以決定跟朋友碰面，希望能慢慢地恢復這樣的日常生活。

東京都銀座鬧區從上午開始，就有戴著口罩的民眾上街購物，時隔半年沒有實施的行人徒步區（封鎖馬路變成行人專用），中午過後也再度實施。

每天限制入園人數從5000人提高到1萬人的東京迪士尼樂園，今天上午可以看到不少民眾攜家帶眷等待進場。

時隔約一個月重新營業的北海道旭山動物園，今天也是人山人海；園方特別設置二氧化碳濃度檢測感應器，一旦數值飆高就會啟動入園管制。

日本經濟新聞報導，今年第16號颱風蒲公英後腳剛走，日本各地馬上恢復好天氣，許多民眾抓住解除「緊急事態宣言」的機會返鄉，或進行跨縣市旅行。

日本道路交通資訊中心表示，東京往名古屋方向的東名高速公路大和隧道附近，今天上午10時出現12公里回堵車流，許多往觀光地的道路都呈現塞車情景。

大阪市大阪站的JR高速巴士轉運站，可以看到許多民眾帶著大包小包行李搭車。一名家住兵庫縣伊丹市的71歲男性說，因為宣言解除，要跟太太一起到親戚居住的岡山縣。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣石垣市前往西表島及竹富島等離島的渡輪站，今天上午可以看到不少觀光客等待搭船。

一名從福岡縣來玩的30多歲女性說，因為宣言解除，旅行變得比較容易，這一年半以來都沒機會旅行，希望能好好度過久違的假期。

石垣市觀光勝地川平灣，今天有遊客來此搭乘玻璃船。工作人員川口紗世說，因為現在才是宣言剛解除後的星期六上午，還看不到像過往般的觀光客回流，但期待接下來會慢慢增加。

日本 東京 觀光

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