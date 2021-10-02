潛艇風波未息 歐盟澳洲貿易談判延期

澳洲 9月取消和法國之間價值400億美元的潛艦合約，激怒法國，風波未平。澳洲貿易部長特漢今天表示，澳洲與歐盟 的下一輪貿易協定會談已延後一個月。

特漢今天拒絕評論潛艦合約對澳歐雙方談判延後的影響，但證實原定10月12日舉行的第12輪談判已推遲一個月。特漢在給路透的聲明中說：「我下周將與負責貿易事務的歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯會面，討論從10月延到11月的第12輪談判。」

歐盟是澳洲第三大貿易夥伴，雙方已進行多輪自由貿易談判，上輪在6月舉行，會後歐盟說談判在多數範疇有進展。但澳洲上月取消委託法國海軍船舶集團（Naval Group）製造柴電動力潛艦的合約，法國因澳洲毀約而大發雷霆，指控澳洲和美國在背後捅刀，並召回駐澳及駐美大使。歐盟執行委員會主席范德賴恩與法國站在同一陣線，質疑歐盟能否和澳洲達成貿易協定。

另外，澳歐貿易談判押後之際，澳洲與印度 今天透過聯合聲明宣布重啟擱置已久的貿易談判，希望在2022年底前達成協定。

澳洲、印度、美國和日本同為「四方安全對話」（Quad）成員，都尋求深化戰略關係以因應中國勢力增長，也希望在經濟及其他領域合作。

澳洲與印度兩國貿易部長在新德里會談後，都支持就全面經濟合作協定（CECA）「迅速協商」。印度媒體報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）說，若能談妥這項全面性協定，雙方貿易可望在未來數年內倍增。

同時，兩國計劃在今年底前達成一項「早收」臨時協議，以便先刪減一些關稅。

印度與澳洲十多年前開始洽簽全面性協定，但於2015年擱置。2020年，印度是澳洲的第7大貿易夥伴、第6大出口市場。印度政府近月也試圖重啟與其他國家的貿易談判，包括美國、歐盟和英國。