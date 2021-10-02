岸田敲定黨內人事 貶河野進冷宮

日本自民黨新任總裁岸田文雄敲定黨內人事。（路透）

日本 自民黨新任總裁（黨魁）岸田文雄 敲定黨內人事，總裁選舉的對手高市早苗、河野太郎各有職位，但冷熱待遇差很大。整體而言，布局充滿前首相安倍晉三的影子。

岸田文雄在4日臨時國會總理大臣指名選舉後，將成為日本第100任首相，組閣前先安排黨內人事。高市早苗在選舉第二輪投票 助攻岸田，回鍋政調會長。政調會長是自民黨「四長」之一，重要性不低。但有觀察認為，這個職位作用在擬定自民黨的政策，等於把高市封阻在涉外事務以外。

高市早苗。（路透）

安倍力挺的高市已當過政調會長，最理想的安排是到其他重要職務歷練。但是她屬極右派，選前說選上黨魁仍會前往靖國神社參拜，抗中立場鮮明。若安排她當外務大臣等重要閣員，中日關係恐更不安寧，不是穩健派的岸田所樂見。政調會長是重用她，又相對安全的安排。不過，高市早苗立場保守，短期內日本幾乎不可能修法推動夫婦不同姓或是同婚合法化。

與岸田一起進入決選投票的河野太郎，被任命為自民黨的宣傳部長。做為曾任外長、防長以及現在的改革大臣兼疫苗大臣，河野的新職當然是冷衙門。以自民黨過去的慣例，發布訊息、開記者會多是幹事長或代理幹事長親自上陣，做為「黨發言人」的宣傳部長出場機會不多。

對於河野的處境，日本網友說，這是某種遊戲的懲罰吧，「既然你愛玩推特，就讓你推個夠」。河野是日本政壇玩社群最厲害的一人，與網友有頻繁互動，很得民心。至於「小石河聯盟」的成員、環境大臣小泉進次郎，在選舉期間激怒安倍，應該已被踢出岸田的名單。

抬轎有功的細田派、麻生派，所屬議員都有人分配到黨職。自民黨幹事長是3Ａ之一的甘利明；3Ａ指的是安倍晉三、麻生太郎、甘利明三位盟友。

黨職中唯一由岸田提拔的要職、是總務會長福田達夫。自民黨所有法案、預算都須經總務會一致通過，有人擔心以福田的分量，無法喬定。財務相一職自2012年12月第二屆安倍內閣上台以來一直由麻生太郎擔任，此次將是時隔約八年十個月換人，改由前環境相鈴木俊一擔任。