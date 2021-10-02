諾貝爾獎4日起頒獎 mRNA成大熱門

mRNA技術研發的COVID-19疫苗，有機會獲得諾貝爾獎。（路透）

第120屆諾貝爾獎 得主將自4日起陸續揭曉至11日。專家認為，匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯與美國科學家魏斯曼的開創性mRNA技術研究被應用在輝瑞BNT與莫德納的新冠肺炎疫苗 上，是醫學或化學獎的大熱門。

新冠疫情導致全世界超過470萬人喪生，超過10億人已經接種疫苗。

諾貝爾獎一天公布一獎項，醫學獎將於4日率先公布，依序是物理獎和化學獎。文學獎與和平獎分別於7日、8日公布，經濟學獎則於11日揭曉，得主獎金均為1000萬瑞典 克朗（約114萬美元）。

如同新冠疫情一樣，極端氣候影響全球，讓對抗氣候變遷的維權人士得和平獎呼聲變高，包括瑞典氣候少女童貝里。捍衛新聞自由組織也在主要競爭者之列，像是無國界記者組織。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭也被點名。諾貝爾和平獎去年頒給聯合國世界糧食計畫署。

世界衛生組織（WHO）和疫苗全球取得機制（COVAX）曾是和平獎熱門，卻因為疫苗分配速度遲緩，聲勢開高走低。

文學獎方面，繼多位歐洲和北美洲作家獲獎後，瑞典學院可能會把目光轉向更遠處，尤其是具備跨文化經驗的作家，像是44歲的奈及利亞作家阿迪契。

還有許多名字多年來都被提及，像是匈牙利作家納達斯、加拿大的瑪格麗特．愛特伍、敘利亞詩人阿多尼斯，以及索馬利亞作家法拉，日本作家村上春樹也在博弈公司的賠率領先集團。

另有一些新名字浮現，包括印度作家塞斯、中國流亡作家廖亦武，以及莫三比克作家米亞．科托。