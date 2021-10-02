澳洲抗疫看板人物 新省省長涉貪請辭否認指控

澳洲新南威爾斯省（NSW）省長貝雷吉克利安1日宣布將因貪汙調查辭職，但否認相關指控。（ 歐新社）

澳洲 最大城雪梨單日確診數有下降趨勢，且正竭力試圖擺脫封城 ；雪梨所在地新南威爾斯省（NSW）省長貝雷吉克利安今天拋出震撼彈，宣布將因貪汙調查辭職，但否認相關指控。

中央社引述法新社報導，貝雷吉克利安在疫情 肆虐期間，幾乎天天召開記者會說明疫情和防疫措施，成為澳洲家喻戶曉的抗疫人物之一。

新南威爾斯省廉政公署（ICAC）在聲明中指出，作為現正進行的調查「凱柏爾行動」的一部分，廉政公署將於10月18日進一步舉辦公聽會。

這起反貪調查的關鍵人物是一名前新省省議員馬奎爾，貝雷吉克利安曾與他祕密交往。

貝雷吉克利安遭指控給時任省議員馬奎爾特殊待遇，包含撥款資助在他選區的音樂學院和飛靶射擊協會。

然而，2017年成為澳洲人口最多省新省省長的貝雷吉克利安，在廉政公署宣布要對她展開調查後表示，她將下台。

她在雪梨告訴記者，「我辭去省長職務的時機很糟」，但不想在疫情期間分散省政府注意力，焦點應放在人民福祉上。

廉政公署調查的事件發生於2012至2018年之間，貝雷吉克利安否認所有指控。

下一任新省省長將由執政的自由黨選出新任領導人後接任。