牽制中國 日本「出雲號」護衛艦10月起降F-35B戰機

圖為被視為「準航空母艦」的日本「出雲號」護衛艦。(路透資料照片)

日本 防衛省今天宣布，日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」10月初將進行美軍匿蹤戰鬥機F-35B的起降試驗。日媒指出，日本將護衛艦航艦化，旨在牽制日益擴大海上勢力的中國 。

日本時事社報導，F-35B戰鬥機可短程起飛、垂直降落。為了讓F-35B戰鬥機可以在出雲號起降，出雲號的甲板實施提高耐熱性的改裝工程，已於6月完工，預定10月初在太平洋上進行F-35B起降試驗。

出雲號快則於2024年度末實施進一步的改裝工程，包括將艦首的形狀做變更、整備F-35B戰鬥機搭乘員待機空間。與出雲號同型的護衛艦「加賀號」也將進行同樣的改裝工程。

報導指出，出雲號是日本海上自衛隊最大級別的護航艦（全長248米，標準排水量1萬9950噸），日本目前並未持有F-35B戰機。為此，目前方針將由駐日美軍位於岩國基地（山口縣岩國市）的海軍陸戰隊派出F-35B與出雲號搭配訓練；日本空自在學習美軍的作戰技能後，將來，自衛隊的F-35B也可能在美軍艦艇上起降。

報導分析，2019年12月，中國首艘國產航艦「山東號」服役。加上2012年服役的「遼寧號」，中國目前擁有兩艘航艦，第三艘航艦也在建造中，共軍 的航艦與轟炸機在日本周遭海域活動日益活絡。

為加以因應，日本政府計畫在出雲號完成航艦化改造後，接著著手進行出雲級另一艘護衛艦「加賀號」改造。美日兩國政府希望提高日本護衛艦性能後，靈活運用為戰機進行補給，提高空中作戰能力。

但報導也提到，航艦化改造的護衛艦在平時原則上只能作為潛艦巡哨、醫療活動與運輸使用；搭載戰機除了訓練之外，只能在有事發生時，專守防衛範圍內運用。根據日本憲法第九條規定，日本不可持有「攻撃型航艦」