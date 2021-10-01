延長「疫」年 杜拜世博登場料吸2500萬人

因疫情延後的2020世界博覽會9月30日在杜拜盛大開幕，成為疫情以來全球規模最大的盛會。圖為開幕式。(美聯社)

因疫情 延後的2020世界博覽會9月30日在杜拜盛大開幕，成為疫情以來全球規模最大的盛會，估計在6個月展期內將吸引2500萬訪客，參觀矗立沙漠中光彩耀眼的各國展館。

首次在中東地區舉行的杜拜世博，讓杜拜繼擁有目前世界最高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）後，又多了一項世界級成就；再者，阿聯即將在今年12月2日建國50周年，延遲一年開幕的世博會正好加入慶祝行列。

杜拜領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）親自主持開幕儀式。他曾誇口要讓190多國參展的杜拜世博成為「史上最出色的世博」。

因疫情延後的2020世界博覽會9月30日在杜拜盛大開幕，成為疫情以來全球規模最大的盛會。圖為開幕式。（Ｇetty Images)

光彩奪目的各國展館矗立於沙漠之中，各式建築奇景與一長串的科技新技術，讓參展國家表現創意與發明強項，都是本屆世博會可觀之處。

政壇、商界、體壇名人與社交名流都可能到訪杜拜世博，看頭很多，例如美國 哈林籃球隊（ Harlem Globetrotters）、中國 機器熊貓；被譽為未來長途旅行運輸的「超迴路列車」（Hyperloop），以實體尺寸展出；埃及準備了法老時期的古棺木吸引人潮。

中國館的機器熊貓。(新華社)

中國館是本屆世博最大展館之一，外型有如燈籠，以LED照明；摩洛哥館則以傳統泥造工法打造。與阿聯關係恢復正常已一年的以色列也全力籌備餐展。

第一屆世界博覽會1851年在倫敦揭幕，英國當時特別為世博興建水晶宮（Crystal Palace），1889年在巴黎舉辦，則以艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為招牌。

杜拜世博仍不免受疫情影響，展場上口罩和社交距離不可少。參觀的訪客必須提供疫苗接種或核酸檢測陰性證明。

世博展館位於杜拜郊區，在因疫情延後舉行的一年間封閉，禁止外人進入。