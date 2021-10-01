我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

金與正躋身北韓權力核心 任國務委員會要職

編譯中心╱綜合30日電
金與正獲任命在最高政府機關北韓國務委員會擔任要職。(美聯社)
金與正獲任命在最高政府機關北韓國務委員會擔任要職。(美聯社)

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩具影響力的胞妹金與正，已獲任命在最高政府機關北韓國務委員會擔任要職。

中央社引述法新社報導，北韓宛如橡皮圖章的最高人民會議批准一系列改革，身為金正恩重要幕僚的金與正獲得拔擢，在北韓國務委員會擔任要職。

國務委員會至少有九名成員遭解職，包括副委員長朴鳳珠（Pak Pong Ju）與外交官崔善姬（Choe Son Hui）。在北韓領導層峰中，崔善姬是罕見的女性，她從政經驗豐富，在與美國談判時擔任要角。

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）今天刊登八名新成員的照片，金與正因為年紀較輕且是唯一的女性而脫穎而出。

金與正與她胞兄金正恩關係親近，兩人一同到瑞士留學，在金正恩與前美國總統川普舉行高峰會，以及和韓國總統文在寅會面時，都可見金與正待在他身旁輔佐。

然而，金與正在北韓政壇究竟擔任什麼角色，一直都是各界揣測的話題，她有朝一日可能繼承她胞兄的職位，讓社會風氣保守的北韓首度出現女性領導人，這種前景也受到外界熱議。

金與正有時候會透過國營媒體放狠話，以嚴厲措辭譴責華府與首爾。令人印象深刻的是2020年6月13日，當時北韓不滿韓國未阻止脫北者空投反平壤文宣，金與正發表談話，揚言「不久後會讓你們看到沒用的北南（兩韓）共同聯絡辦公室灰飛煙滅慘況」，才三天就付諸實行。

北韓 金與正 金正恩

上一則

自民黨新人事 高市、河野、麻生入列

下一則

牽制中國 日本「出雲號」護衛艦10月起降F-35B戰機

延伸閱讀

北韓又射飛彈 宣布成功試射「新開發防空彈」

北韓又射飛彈 宣布成功試射「新開發防空彈」
金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職

金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職
射彈後釋善意？金正恩表態「10月重啟南北韓熱線」

射彈後釋善意？金正恩表態「10月重啟南北韓熱線」
金正恩表態「10月重啟兩韓熱線」批美國敵視變本加厲

金正恩表態「10月重啟兩韓熱線」批美國敵視變本加厲

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊