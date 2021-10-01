1個月6次…北韓射新研發防空飛彈 美英法驚愕急開會

北韓 近期軍事活動頻繁，先是在本周稍早發射全新開發的超高音速飛彈，1日又試射新研發的防空飛彈。這也是北韓一個月內第六次發射飛彈。

彭博資訊社報導，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」稱，這次最新防空飛彈的研發由國防科學院負責、並進行試射，旨在確認飛彈在發射、雷達、全方位戰鬥指揮車及戰鬥表現的實際運作效果。據悉，該飛彈擁有「新的關鍵技術」如雙舵控制和雙脈衝飛行引擎。

北韓領導人金正恩似乎如上次一樣並未沒有參加測試，而是由中央政治局常委朴正天監督。朝中社引述國防科學院的話指出「這種新型防空飛彈具有顯著的戰鬥性能，具備快速反應和精密的控制系統，並大幅增加可攻擊目標的距離，這些都已經得到驗證」。

這些測試令國際感到驚愕，美國 、英國和法國要求就北韓狀況召開聯合國安全理事會議，會議預定今天舉行。

此次試射是北韓本周進行的第二次已知武器試驗，象徵再次呼籲美國和南韓 取消其「敵對政策」，並以此作為重啟無核化談判的先決條件。

金正恩29日曾表示「他沒有理由攻擊南韓，並願意在下個月重新開放被切斷的兩韓熱線」，但他也猛烈抨擊拜登政府在提出對話的同時，使用「更狡猾的方式」推行敵對政策。

根據聯合國決議，北韓的核武和彈道飛彈計畫是被禁止的，北韓因發展這些計畫而遭受多重國際制裁。但北韓未展現任何意願放棄核武發展，表示須防衛以對抗南韓盟友-美國的入侵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，繼近期的武器測試後，北韓已更加「不穩定和不安全了」。