我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

1個月6次…北韓射新研發防空飛彈 美英法驚愕急開會

編譯中心╱綜合1日電

北韓近期軍事活動頻繁，先是在本周稍早發射全新開發的超高音速飛彈，1日又試射新研發的防空飛彈。這也是北韓一個月內第六次發射飛彈。

彭博資訊社報導，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」稱，這次最新防空飛彈的研發由國防科學院負責、並進行試射，旨在確認飛彈在發射、雷達、全方位戰鬥指揮車及戰鬥表現的實際運作效果。據悉，該飛彈擁有「新的關鍵技術」如雙舵控制和雙脈衝飛行引擎。

北韓領導人金正恩似乎如上次一樣並未沒有參加測試，而是由中央政治局常委朴正天監督。朝中社引述國防科學院的話指出「這種新型防空飛彈具有顯著的戰鬥性能，具備快速反應和精密的控制系統，並大幅增加可攻擊目標的距離，這些都已經得到驗證」。

這些測試令國際感到驚愕，美國、英國和法國要求就北韓狀況召開聯合國安全理事會議，會議預定今天舉行。

此次試射是北韓本周進行的第二次已知武器試驗，象徵再次呼籲美國和南韓取消其「敵對政策」，並以此作為重啟無核化談判的先決條件。

金正恩29日曾表示「他沒有理由攻擊南韓，並願意在下個月重新開放被切斷的兩韓熱線」，但他也猛烈抨擊拜登政府在提出對話的同時，使用「更狡猾的方式」推行敵對政策。

根據聯合國決議，北韓的核武和彈道飛彈計畫是被禁止的，北韓因發展這些計畫而遭受多重國際制裁。但北韓未展現任何意願放棄核武發展，表示須防衛以對抗南韓盟友-美國的入侵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，繼近期的武器測試後，北韓已更加「不穩定和不安全了」。

北韓領導人金正恩才說要從10月起恢復已切斷的兩韓熱線，結果10月1日又發射飛彈。...
北韓領導人金正恩才說要從10月起恢復已切斷的兩韓熱線，結果10月1日又發射飛彈。圖為金正恩在第14屆最高人民會議第5次會議發表政策演說。（路透）

北韓 美國 南韓

上一則

延長「疫」年 杜拜世博登場料吸2500萬人

下一則

離譜失誤 東歐婦過世 火化前家屬發現屍袋「裝錯人」

延伸閱讀

北韓又射飛彈 宣布成功試射「新開發防空彈」

北韓又射飛彈 宣布成功試射「新開發防空彈」
金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職

金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職
射彈後釋善意？金正恩表態「10月重啟南北韓熱線」

射彈後釋善意？金正恩表態「10月重啟南北韓熱線」
金正恩表態「10月重啟兩韓熱線」批美國敵視變本加厲

金正恩表態「10月重啟兩韓熱線」批美國敵視變本加厲

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊