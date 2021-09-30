日自民黨新人事 擬高市早苗任政調會長、河野太郎為宣傳部長

日本自民黨新總裁岸田文雄傳將任命前總務大臣高市早苗為政調會長。路透

日本 執政黨自由民主黨昨天選出前政調會長岸田文雄出任新總裁，岸田已著手安排黨內新人事，屬意總裁選舉時的對手高市早苗出任自民黨政調會長、河野太郎任宣傳本部長。

決定日本新任首相的自民黨總裁（黨主席）選舉結果昨天出爐，64歲的岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在預計10月4日登場的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

岸田正安排黨務一級主管人事，被稱為「黨四役」的黨內4個重要職務，包括幹事長、總務會長、政調會長與選舉對策委員長及多名幹部人選已大致定案，預定明天正式決定。

日本放送協會（NHK）報導，岸田擬幹事長由稅制調查會長甘利明接任。甘利明現年72歲，選區在神奈川縣13區，當選12屆眾議員，在黨內屬於麻生派，歷任經濟產業大臣、行政改革大臣、自民黨政調會長等職務；這次總裁選舉甘利明早早表態支持岸田，並擔任岸田選舉對策本部顧問。

總務會長擬由54歲的眾議員福田達夫出任。福田是群馬縣4區眾議員，當選3屆，屬於細田派，父親是前首相福田康夫。

政務調查會長擬起用總裁選舉的競選對手高市早苗。高市今年60歲，選區在奈良縣2區，當選8屆眾議員，黨內沒有派系。高市這次在總裁選舉第二輪投票與岸田合作，助岸田上位，且與前首相安倍晉三走得近，岸田盼藉此安定政權。

選舉對策委員長擬由前奧運大臣遠藤利明出任。遠藤今年71歲，在黨內屬於谷垣集團，選區為山形縣1區，當選8屆眾議員，本次總裁選舉擔任岸田的選舉對策本部長。

在「黨四役」之外，岸田屬意國會對策委員長由岸田的推薦人之一、隸屬細田派的眾議員高木毅出任；組織運動本部長由竹下派的前經濟產業大臣小淵優子出任。

另外，岸田本次總裁選舉最主要的競爭對手、行政改革大臣河野太郎，岸田擬任命為宣傳本部長。