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射彈後釋善意？金正恩表態「10月重啟南北韓熱線」

編譯張君堯／綜合29日電
北韓28日發射自家研發的「火星-8」號導彈，聲稱是該國首次試射高超音速導彈。（路透）
北韓28日發射自家研發的「火星-8」號導彈，聲稱是該國首次試射高超音速導彈。（路透）

朝鮮半島近日局勢緊張，北韓當局又不斷進行軍事試驗，不過30日傳出北韓領導人金正恩「釋出善意」、表態願意在下個月恢復兩韓熱線。另外，北韓28日再次試射飛彈，29日透過官媒證實，這枚飛彈就是新型武器「火星-8型極音速飛彈」，速度是音速5倍，不過美韓軍事情報部門表示，該導彈實際只有2.5到3馬赫的速度。

北韓官媒朝中社報導，金正恩29日出席第14屆最高人民會議的第5次會議時發表談話，稱「下個月將重啟兩韓熱線的聯絡渠道」；他表示「全民族希望兩韓關係修復、和平紮根，北韓將於10月初重啟聯絡渠道」。

針對南韓總統文在寅先前提出的朝鮮半島終戰宣言建議，金正恩強調「在宣布終戰之前，有關各方應互相尊重、摒棄偏見和有失公正的雙重態度，取消敵對政策。這是北韓的一貫要求，也是兩韓改善關係、開啟光明未來而需要解決的重大課題」。

朝鮮半島近日局勢緊張，北韓當局又不斷進行軍事試驗，不過30日傳出北韓領導人金正恩...
朝鮮半島近日局勢緊張，北韓當局又不斷進行軍事試驗，不過30日傳出北韓領導人金正恩「釋出善意」、表態願意在下個月恢復兩韓熱線。（歐新社）

金正恩還在演說中批評從美國新拜登政府掌權後8個月來的表現可知「美方對北韓的軍事威脅和敵對政策毫無變化、甚至變本加厲」。

此外，北韓28日早上在慈江道試射的是新研發的高超音速導彈「火星-8」（Hwasong-8）；由於高超音速導彈不須像洲際彈道導彈，必須先進入外太空再返回地球，且時速可達約6200公里，相當於音速5倍，一般導彈防衛系統難以截擊。

如果報導屬實，北韓將是繼中國、俄羅斯、美國後，加入極音速武器競賽的國家，引起南韓、日本與駐韓美軍的高度重視。

不過，南韓指出，這次美韓情報部門所偵測到的飛彈速度大約是3馬赫，還沒有達到極音速飛彈的5倍音速標準，因此美國與南韓研判，北韓應該還是在研發極音速飛彈的初期，並不能算成功。

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