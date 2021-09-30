澳媒：疫情溯源 五眼聯盟曾引誘中國截聽通話

龐培歐、拉布和潘恩在通話過程中提到，中國軍方與武漢病毒研究所的關係，及實驗室內曾執行秘密軍事計畫。圖為中國科學院武漢病毒所。(路透)

澳洲人報記者爆料，美、英、澳三國外長1月初透過電話討論疫情起源時，「五眼聯盟」情報人員故意打開反截聽後門，以便引誘中國 情報員截聽，進而觀察北京當局反應。

澳洲人報今天刊登調查記者馬克森的報導，指美國 時任國務卿龐培歐、英國時任外交大臣拉布和澳洲外交部部長潘恩於今年1月初的一場通話中，提到於2019年11月感染新冠肺炎的武漢病毒研究所 多名科學家，疑似是首批感染患者。

該次通話過程中，五眼聯盟（澳洲、紐西蘭、加拿大、英國和美國所組成的情報聯盟）的情報人員故意打開反截聽後門；但報導並未提到，有關情報人員是來自哪一個國家。

據「五眼聯盟」國家一名高級官員指出，該次行動是故意要讓中國截聽，要讓中國知道「五眼聯盟」國家已經掌握了什麼情報，然後注意中國的反應。

另名官員提到，任何擁有相關截聽能力的人，尤其是中國的情報單位，都應該知道當時龐培歐、拉布和潘恩的通話。

報導指出，龐培歐、拉布和潘恩在通話過程中，提到要將已掌握的情報公開，還提到中國軍方與武漢病毒研究所的關係，及實驗室內曾執行秘密軍事計畫。拉布和潘恩並表示贊同龐培歐公開訊息；報導引述一位熟知通話內情的高級官員說：「自由世界期望美國帶頭，並且拒絕（向中國）叩頭。」

雖然龐培歐、拉布和潘恩同意解密相關情報，但也有反對聲浪。報導稱，部分美國情報體係官員一度反對將相關情報公開，結果到了1月15日，美國政府將相關情報解密。

報導提到，本來「五眼聯盟」以為，相關情報解密後將會引起重大輿論迴響；未料新聞媒體並未大幅報導，讓許多人對此感到失望。因為情報解密的時間點，正好遇上美國國會山莊暴動，以及美國前總統川普聲稱選舉舞弊等事件；故此當時媒體的注意力大多被分散。

龐培歐接受馬克森訪問時表示，武漢病毒研究所內工作人員在2019年11月出現的症狀，與後來被稱為COVID-19的症狀相符；基於他所掌握的證據，他堅信那就是全球疫情的第一個感染群組。

馬克森今年9月發表新書「武漢真相」（WhatReally Happened In Wuhan，暫譯）；書中將披露COVID-19起源的相關調查研究，書中亦提到有關五眼情報員設局引誘中國截聽的詳情。