洛興雅難民營社群領袖 在孟加拉遭多名槍手刺殺身亡

洛興雅人難民營社群領袖烏拉遭身分不明的多名刺客槍殺。(路透)

孟加拉官員表示，境內科克斯巴扎爾的洛興雅人難民營社群領袖烏拉，今天遭身分不明的多名刺客槍殺。

科克斯巴扎爾警方發言人伊斯蘭表示，烏拉在參加晚間祈禱活動後，於下午8時許在他的辦公室外與其他難民領袖談話，當時至少有4名刺客到場開槍將他擊斃。伊斯蘭指出：「有4至5名身分不明的刺客近距離對他開槍。他在難民營內一家無國界醫生組織（MSF）醫院宣告不治。」

在孟加拉的洛興雅人中，有許多人是在2017年緬甸 軍方鎮壓故鄉後出逃，其中近100萬人現居科克斯巴扎爾難民營中。

另據央廣報導，緬甸貨幣 自9月初以來，貶值60%以上，並進一步升高食品和燃料價格。

國際危機組織的緬甸專家霍塞說：「因為將軍們非常著迷於將緬元匯率 作為更廣泛的經濟晴雨表，這會讓他們感到不安，並對此進行反思。」

今年8月，緬甸中央銀行嘗試將緬幣兌換美元的參考利率限制為0.8%，但由於匯率壓力加大，在9月10日放棄。緬甸國內的美元短缺已變得相當嚴重，使得某些貨幣兌換所關閉交易窗口。

至於仍在營運的貨幣兌換所28日的報價為1美元兌換2700緬幣，而9月1日為1美元兌換1695緬幣；在軍方政變之前為1美元兌換1395緬幣。

世界銀行27日預測，緬甸今年經濟將下滑18%，並指緬甸將出現東南亞地區最大的就業萎縮，貧窮人數將會增加。

在反對軍政府的民主人士持續幾個月的抗議和罷工之後，武裝民兵變得更加大膽，不斷與政府軍爆發衝突，但是政治社會的動盪升高緬甸的經濟壓力。緬甸一家銀行一位不願透露姓名的高階主管表示：「政治情勢越混亂，貨幣匯率就會越糟糕。」