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諾貝爾和平獎將揭曉 白俄反對派領袖被看好獲獎

編譯中心／綜合29日電
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭被看好拿下諾獎和平獎。(美聯社)
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭被看好拿下諾獎和平獎。(美聯社)

今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，挪威專家今天表示，看好白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭、瑞典環保少女童貝里，或捍衛新聞自由的組織拿下這項殊榮。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）表示，無國界記者組織和保護記者委員會等捍衛新聞自由組織，在本屆諾貝爾和平獎的主要競爭者之列。他說：「這與針對獨立報導重要性的廣泛議論，和為民主政府打擊假新聞相互共鳴。」

對抗全球暖化的相關人士也可能受評委青睞，其中最具盛名的就屬18歲氣候社運家童貝里。歷史學家史文表示：「聯合國安全理事會已針對氣候變遷負面影響，可能對國際和平與安全構成風險，表達關切。」

烏達爾和史文過去都曾成功預測諾貝爾和平獎得主，兩人皆看好季哈諾夫斯卡婭為獎項的頭號競爭者；這位白俄異議人士自去年開始領導民眾對抗總統魯卡申柯。

路透報導，挪威議員透露，季哈諾夫斯卡婭、童貝里、身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，和美國首位參選州長的非裔女性艾布蘭，以及世衛組織（WHO）皆在角逐諾貝爾和平獎之列。

此外，來自加拿大、俄羅斯、印度的環保人士或團體，今天獲得有「另類諾貝爾獎」之稱的瑞典最高榮耀。三個獲獎者分別是加拿大維特蘇維特恩族原民權益提倡者胡森、俄國生態保衛組織共同主席斯利魏雅克，以及印度「森林與環境法律倡議」組織。

獲獎者另包括在喀麥隆防止孩童蒙受聖戰分子威脅的性平與和平運動家萬杜。

諾貝爾獎 白俄羅斯 瑞典

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