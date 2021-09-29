自民黨總裁選舉 河野對決岸田 二輪議員票定輸贏

自民黨總裁選舉29日登場，圖為四位候選人河野太郎（左起）、岸田文雄、高市早苗、野田聖子18日東京出席記者會。（美聯社）

決定日本 新任首相的自民黨總裁選舉29日登場，由於黨員票採通訊投票 幾乎已塵埃落定，4名候選人今天利用選前最後一天，全力搶攻議員票。共同社分析，沒有候選人可在首輪投票得票過半，目前呼聲最高的河野太郎及岸田文雄，預料得靠第二輪決選分勝負，而第二輪投票的關鍵就在議員票數多寡。

這次登記角逐總裁人選包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄（岸田派）、60歲的前總務大臣高市早苗（無派閥）、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎（麻生派），及61歲的前總務大臣野田聖子（無派閥）。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在預計10月4日舉行的首相指名選舉，被指名為新任首相。日本時事通信社報道，若進入第二輪投票，最終結果預計29日出爐。

自民黨總裁選舉首輪投票分成議員票及黨員票，各382張，總計764張，過半數為383張。河野陣營雖然被看好能在黨員票取得優勢，但難以取得壓倒性勝利，因此大概難再增加議員票。朝日電視台報導，岸田獲得黨內主要派閥部分人士支持，可望獲得逾3成議員票，在第二輪投票取得有利位置；岸田陣營目前的策略是，在首輪投票居次，然後在第二輪投票跟首輪投票第3名的高市聯手「逆轉勝」。

不過，在各家媒體民調 支持度都名列第三的高市早苗獲前首相安倍晉三力挺，近期聲勢有異軍突起的傾向，力爭進入第二輪投票，對岸田造成威脅。

截至27日，共同社調查國會議員票數顯示，岸田以135票領先，河野約100票居次，高市獲90多票，野田只有20多票，約20名國會議員未表態。將議員票與黨員票的調查相加後，則估計河野將獲超過300票，岸田有230多票，高市160多票，野田為35票。

擔任岸田陣營選舉對策幹部的稅制調查會長甘利明，27日晚與安倍會談，可能是尋求第二輪投票支持岸田。隨後，他還與副首相麻生太郎進行商議。安倍、麻生及甘利明被稱為「3A」大老聯盟，安倍與麻生更是親密戰友，被關注是否在此次選舉扮演「造王者」。