自民黨總裁選舉 河野對決岸田 二輪議員票定輸贏
決定日本新任首相的自民黨總裁選舉29日登場，由於黨員票採通訊投票幾乎已塵埃落定，4名候選人今天利用選前最後一天，全力搶攻議員票。共同社分析，沒有候選人可在首輪投票得票過半，目前呼聲最高的河野太郎及岸田文雄，預料得靠第二輪決選分勝負，而第二輪投票的關鍵就在議員票數多寡。
這次登記角逐總裁人選包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄（岸田派）、60歲的前總務大臣高市早苗（無派閥）、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎（麻生派），及61歲的前總務大臣野田聖子（無派閥）。
由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在預計10月4日舉行的首相指名選舉，被指名為新任首相。日本時事通信社報道，若進入第二輪投票，最終結果預計29日出爐。
自民黨總裁選舉首輪投票分成議員票及黨員票，各382張，總計764張，過半數為383張。河野陣營雖然被看好能在黨員票取得優勢，但難以取得壓倒性勝利，因此大概難再增加議員票。朝日電視台報導，岸田獲得黨內主要派閥部分人士支持，可望獲得逾3成議員票，在第二輪投票取得有利位置；岸田陣營目前的策略是，在首輪投票居次，然後在第二輪投票跟首輪投票第3名的高市聯手「逆轉勝」。
不過，在各家媒體民調支持度都名列第三的高市早苗獲前首相安倍晉三力挺，近期聲勢有異軍突起的傾向，力爭進入第二輪投票，對岸田造成威脅。
截至27日，共同社調查國會議員票數顯示，岸田以135票領先，河野約100票居次，高市獲90多票，野田只有20多票，約20名國會議員未表態。將議員票與黨員票的調查相加後，則估計河野將獲超過300票，岸田有230多票，高市160多票，野田為35票。
擔任岸田陣營選舉對策幹部的稅制調查會長甘利明，27日晚與安倍會談，可能是尋求第二輪投票支持岸田。隨後，他還與副首相麻生太郎進行商議。安倍、麻生及甘利明被稱為「3A」大老聯盟，安倍與麻生更是親密戰友，被關注是否在此次選舉扮演「造王者」。
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