3日相熱門候選人 同聲「強硬抗中」搏取支持

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編譯中心／綜合28日電

日本執政黨自民黨總裁選舉將決定新任首相，外交與安全保障政策是這次選舉重點之一，岸田文雄一改鴿派形象，展現對中強硬，河野太郎也力圖澄清親中疑慮。可見無論由誰當選，大方向都是加強美日同盟、聯合制中。

岸田文雄過去不太贊成安倍的修憲以讓日本保有敵基地攻擊能力的主張，不過他這次主張日本保有敵基地攻擊能力是「有力的選項」，應加以討論；也不斷強調自己的抗中路線。岸田表示若當上首相，將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國在新疆維吾爾自治區鎮壓少數民族等人權問題。此外，對於網友尖銳提問「你當總理日本會變得親中嗎？」，岸田回答「完全相反」。

目前民調人氣最高的河野太郎，對中政策強調雙邊對話，主張定期舉行日中領導人高峰會；日本要和澳洲等價值觀相近國家共同合作，和東協等亞洲國家構築同盟關係等。他認為日本保有敵基地攻擊能力是過時的想法，應在日美同盟基礎上提升整體嚇阻力；他也主張應日本強化情報收集能力，加入英美等國組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）。

但河野近期陷入立場親中的疑慮，他是四人中唯一不願回應是否贊成國會通過譴責中國侵害人權議案的候選人。

河野的父親河野洋平是知名親中派，2001年擔任外務大臣期間因不願得罪中國，反對發簽證給希望赴日看病的前總統李登輝；最近河野太郎還被媒體質疑家族企業「日本端子株式會社」在中國發展，河野本人持有股份，若執政恐受到中國壓力。面對質疑，河野強調自己並不親中，家族企業也不會影響他的對中政策；日本和中國之間，該說的話要確實傳遞，這是他一直在做的。

高市早苗是保守派議員，帶有鷹派色彩，她提出的政見以安保政策為重心，呈現鮮明的抗中與友台態度。高市贊同日本保有敵基地攻擊能力，並應與美方積極協議在日本境內布署中程飛彈。

而野田的態度相對溫和與開放，她重視對話，認為在美中對抗的情勢下，日本應扮演中介與交涉的腳色。野田重視人權議題，主張不管是任何國家或地區，每個人都應可決定自己的生活方式，因此她贊同應在國會臨時會通過譴責中國侵害人權。

華爾街日報報導，前日本駐美大使藤崎一郎說，目前首相菅義偉的政策是受美國對中立場和北京對台灣施壓引導，「新的自民黨領袖不會改變對中國和台灣的政策」。 日經新聞則指出，除了新首相人選，中國可能更關注被視為「親中派」的自民黨幹事長二階俊博，在黨內能維持多大影響力。

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