泰國洪災淹沒7萬房屋 派兵到曼谷加強戒備

泰國東北猜也蓬府民眾28日搭成卡車穿越在被洪水淹沒的街道。（路透）

泰國 東北部的孔敬府27日下起暴雨，洪患已導致北部與中部省分7萬棟房舍被淹沒、6人不幸身亡、2人失蹤。當局28日加速行動，派士兵在古建築和地標旁堆砌沙包，水泵隨時開動，以保護首都曼谷若干區域免於洪水 危害，市內運河附近商家也加強防範。

中央社引述法新社報導，泰國防減災廳表示，熱帶風暴 電母（Dianmu）導致30個省分淹水，中部地區受災最為慘重，華富里府有5人遇難，碧差汶府1人遇難，兩府各1人失蹤。

由於當局對上游水壩實施洩洪，流經曼谷的昭披耶河目前水位持續上漲。大曼谷區當局表示，現正密切監視昭披耶河水位，並已備妥抽水機和沙袋。曼谷官員已開始在河堤和通羅區一條運河附近的商家外面堆疊沙袋。通羅區為住宅和商圈混合區，深受外國人喜愛。

泰國軍人在曼谷北方約60公里的古老故都阿育他耶築起屏障，使用沙袋保護考古遺址、地標和鄰近地區。

曼谷曾被稱為「東方威尼斯」，以前是沼澤地，海拔僅約1.5公尺，並曾在2011年雨季經歷數十年來最嚴重水患，整座城市有五分之一泡在水中、逾500人身亡。各界至盼曼谷能避免重演當年慘劇。