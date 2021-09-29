三菱重工強徵勞工案未賠償 南韓法院判出售資產

日本 三菱重工在二戰期間強徵南韓勞工 ，但公司沒有按照南韓最高法院判決，賠償受害人家屬。南韓中部大田地方法院27日下令出售三菱重工的商標權和專利權，以賠償受害人家屬，這是南韓法院首次下令出售在南韓的日企資產。日本外相茂木敏充28日對韓方決定表示「極其遺憾」，並向南韓政府提出抗議，要求糾正違反國際法的行為。

三菱重工在南韓註冊登記的兩項商標權和兩項專利權將被出售，變現後可賠償原告每人2.097億韓元（約17.7萬美元）。三菱重工不服命令擬提上訴，可抗爭到三審，上訴期間不會執行出售資產命令。

三菱重工強調，強徵勞工受害人遺族的索賠權相關問題通過1965年「日韓請求權協定」，「我們理解已完全且最終解決，所有主張均已失效」，考慮在上訴外，與日本政府合作妥善應對。

日本外務省28日召見南韓駐日大使館次使金容吉，提出抗議。日媒報導，日本政府已表明，若三菱重工受損害，當局將報復。

南韓最高法院2018年裁定，三菱重工需向每名強徵勞工原告賠償8000萬至1.5億韓元（約6.7萬到12.7萬美元）。由於三菱重工未支付賠償金，原告兩人於2019年向法院提出出售該公司在韓資產的申請。法院上月查封三菱重工的債權，並扣押三菱重工的商標權和專利權。