油公司缺駕駛 加油站鬧油荒 英擬派軍人代駕油罐車應急

英國首相強生可能會召集軍隊來向英國各地的加油站運送石油，因為這場「石油短缺危機」已經導致競爭法停擺。（Getty Images）

路透報導，英國石油 公司（BP）缺司機導致石油運輸問題之後，加油站 外多日車輛大排長龍，有些車甚至要等上數小時才能加滿油。為舒緩恐慌性購買，英國政府下令暫停競爭法，放手讓各公司合作。英國首相強生（Boris Johnson）可能召集軍隊來向英國各地的加油站運送石油。

英國面臨多場危機，包括國際石油價格飆漲導致能源公司停業、二氧化碳供應短缺恐影響肉品生產，以及缺少卡車司機讓零售商大亂，一些貨架因此空無一物。為因應上述狀況，商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）表示已暫停競爭法，允許公司分享資訊，合作因應。

「每日郵報」報導，消息人士稱，在政府官員批准引進5000名外國卡車司機以應對燃料短缺的計劃之後，如果恐慌性購買持續存在，部長們將考慮在本週稍晚召集軍隊來擔任運送汽油和柴油的司機。

代表5500個獨立加油站的汽油零售商協會（PRA）表示，截至26日晚間、三分之二的加油站已經乾涸。其董事長馬德森（Brian Madderson）表示，補貨需要長達一周的時間，並警告說「如果駕駛們繼續恐慌，石油危機可能會延續」，他還指出恐慌性購買已經導致庫存水平出現嚴重問題，而政府的外國司機計劃不太可能很快解決這個問題。

隨著石油危機的加深，許多通勤者現在不得不尋找替代路線上班，意味著混亂將蔓延到其他交通部門。交通大臣夏普斯（Grant Shapps）拒絕排除讓軍隊駕駛油罐車的可能性，稱政府將採納「任何必需的事情」。據悉，部長們正在研究擁有現有大型貨車或重型貨車駕照的軍事駕駛員需要接受哪些額外培訓才能駕駛油罐車，期望投入這場危機。

「衛報」報導，在石油巨頭公司「BP」表示其三分之一的加油站已經用完2種主要等級的燃料後，強生將於27日召集內閣高級成員，對這項行動進行審查。