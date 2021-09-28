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荷蘭總理被盯哨？ 媒體：販毒集團計畫綁架他

編譯中心／綜合27日電
呂特喜歡騎自行車在海牙到處跑，沒有太多維安措施。（路透資料照片）
呂特喜歡騎自行車在海牙到處跑，沒有太多維安措施。（路透資料照片）

荷蘭當地媒體今天報導，荷蘭警方加強對總理呂特的維安措施，憂心他恐成為販毒集團綁架或攻擊的目標。近日，有名與著名販毒集團「莫克羅黑手黨」有連繫的可疑人士，多次出現在呂特附近。

「電訊報」等多家媒體報導，呂特被莫克羅黑手黨盯上，這個犯罪集團成員主要為摩洛哥與荷屬安地列斯裔。荷蘭知名犯罪新聞記者德伏里斯7月在阿姆斯特丹市中心遭人槍殺身亡，荷蘭政府對組織犯罪展開掃蕩，呂特可能成為目標的消息隨之傳出。

眾所皆知，呂特喜歡騎自行車在海牙到處跑，甚至曾經騎自行車去和荷蘭國王、以及外國領導人會面，沒有太多維安措施。

呂特的辦公室、荷蘭維安與反恐國家單位，以及檢方都拒絕對報導置評。呂特辦公室發言人說：「我的立場無法置評，我們從不對維安相關議題發表評論。」

但電訊報報導，「有跡象顯示他（呂特）可能成為攻擊或綁架的目標」，並稱曾在他週遭不同地方，多次發現與莫克羅黑手黨有關的「可疑」人物。報導稱，德伏里斯被槍擊身亡時，曾出現類似的盯哨行動，同樣事情也發生在2019年莫克羅黑手黨大老的審判中，一名目擊證人代表律師遭槍擊身亡事件。

電訊報稱，接受特殊訓練的警方人員已經被指派保護呂特，「明裡暗裡都有」。

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